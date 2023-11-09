الولايات المتحدة تدعو الصين إلى منع كوريا الشمالية من “زعزعة الاستقرار”

سيول: دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس الصين إلى المساعدة في منع كوريا الشمالية من القيام بأعمال “مزعزعة للاستقرار” مثل إطلاق صواريخ محظورة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سيول “تتمتّع الصين بعلاقة فريدة مع كوريا الشمالية. ونتيجة لذلك أصبح لديها تأثير حقيقي ونحن نأمل في أن تستخدم الصين هذا النفوذ لتأدية دور بنّاء في إبعاد كوريا الشمالية عن هذا السلوك غير المسؤول والخطر”.

(أ ف ب)