الولايات المتحدة تدفع في اتجاه تسريع مفاوضات وقف إطلاق النار

لندن – «القدس العربي» ووكالات: تسابق الولايات المتحدة الأمريكية الزمن في مسعى مكثف للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في محاولة لتجنب تصعيد كبير وحرب إقليمية في المنطقة.

وتأتي هذه المحاولات في وقت تعكس فيه تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ترقبا وخشية من هجوم كبير تشنه إيران وحلفاؤها في «محور المقاومة» انتقاما لاغتيال زعيم «حماس» إسماعيل هنية، والقيادي في «حزب الله» فؤاد شكر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أمس الأربعاء «نحن أقرب من أي وقت مضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس». وأضاف: «لا نرغب في رؤية حرب إقليمية، والإشارات تشير إلى أن الأطراف في المنطقة لا ترغب في ذلك أيضًا، لذلك نحن نعمل بجد على المستوى الدبلوماسي لمنع التصعيد».

وتابع: «لا أستطيع التنبؤ بنسبة 100٪ إذا كنا سننجح في ذلك، ولذلك أمر الرئيس (جو) بايدن بنشر موارد عسكرية إضافية في المنطقة».

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التعليق على تصريحات كيربي بشأن المحادثات، ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن «إسرائيل قدمت بالفعل عرضًا واضحًا، وأرسلت وفد التفاوض إلى القاهرة يوم السبت الماضي، وحتى هذه اللحظة لم يتم تلقي أي رد من حماس». وكانت الاتصالات الأمريكية تسارعت خلال الأيام القليلة الماضية في اتجاهين، الأول محاولة ثني إيران عن ردها الذي تلوح به، وإقناعها بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها جرّ المنطقة إلى حرب شاملة، والثاني تأمين مظلة حماية عسكرية لإسرائيل. وقالت شبكة «سي أن أن» الأمريكية أمس إن الولايات المتحدة تعمل لحشد دعم الحلفاء للدفاع عن إسرائيل.

ونقلت عن مصادر رسمية أن واشنطن تعقد اجتماعات مكثفة مع حلفائها للاستعداد لأي هجوم محتمل من إيران على إسرائيل، حسب ما نقلته شبكة الجزيرة.

كما أشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يضغطون على دول في المنطقة للمساعدة في توجيه رسالة تهدئة لإيران وإسرائيل.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن مسؤولين في الإدارة الامريكية أعربوا عن اعتقادهم بأن «جهود بايدن في الضغط على إيران لعدم تصعيد الوضع قد أتت بثمارها، وأن إيران ربما تعيد النظر حاليا في خطتها لرد جدي على اغتيال إسماعيل هنية».

أجواء حرب في إسرائيل: يمكن أن يحدث شيء يفوق المنطق

وكان مسؤول أمريكي قد قال ليلة أمس الأول لوكالة رويترز إن مجلس الأمن القومي أبلغ بايدن ونائبته كامالا هاريس بأنه ليس من الواضح متى يتوقع أن تشن إيران و»حزب الله» هجومًا ضد إسرائيل وإن مثل هذا الهجوم لا بد أن ينفذ. وأفاد موقع «أكسيوس» الإلكتروني بأن بايدن أحيط علما بأن المخابرات الأمريكية تتوقع سيناريو بموجتين من الهجمات على إسرائيل، واحدة من قبل «حزب الله» والأخرى من قبل إيران وحلفائها، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح للاستخبارات الأمريكية من سيشن الهجوم أولاً.

وكانت صدرت أمس مواقف دولية دعت إلى خفض التصعيد.

وقالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، ويجب أن تستمر المفاوضات لهذا الغرض. ودعت «إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف إطلاق النار الفوري في غزة».

وأجرى نشر ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، محادثة مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، وقال في تغريدة على منصة «أكس»: «بخصوص التصعيد في الشرق الأوسط، اتفقنا على ضرورة أن تبدي جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس. المملكة المتحدة واضحة بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية».

غالانت

اما في إسرائيل، فقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في كلمة أدلى بها خلال زيارته لقاعدة عسكرية بمدينة رحوفوت (وسط): «دعونا نرسل رسالة واضحة جدًا إلى أعدائنا، أولئك الذين هاجمونا، والذين يتحدثون في كل خطاب عن كيفية تدميرهم لإسرائيل: سنؤذيهم وسنستمر في تعزيز قوتنا». وأضاف «نحن في أقصى درجات الجاهزية وسنعرف كيف ننفذ هجوما سريعا في أي مكان». كذلك بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هاتفيا مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب الاتصال الهاتفي، وصف غالانت محادثته مع بيستوريوس بأنها كانت «مناقشة مهمة مع صديقي»، مشيرا إلى أنه أطلع الوزير الألماني على « التطورات الأمنية والتهديدات من جانب إيران وحلفائها ضد إسرائيل والمنطقة بأسرها».

ووجه غالانت الشكر لنظيره الألماني على وقوفه إلى جانب إسرائيل. وحسب تصريحات مكتب الوزير الإسرائيلي، فإن غالانت قال لبيستوريوس إنه « يجب على العالم الحر أن يتحد ضد إيران، أكبر مسبب للاضطرابات ومصدر الإرهاب».

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن غالانت تحدث في الأيام الأخيرة مع وزراء الدفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ويأتي ذلك على خلفية محاولة « تجنيد أكبر عدد ممكن من الشركاء لتشكيل ائتلاف دولي لدعم إسرائيل». و قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين إن المحادثة بين غالانت وبيستوريوس تناولت تقييم الوضع، لكنه صرح بأن «المحادثة لم تسفر عن نتائج ملموسة». وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن غالانت قوله إنه «من المحتمل أن تتدهور هذه المعركة نحو الحرب وهذا أمر واقعي وليس نظريا».

‎وحسب صحيفة « يديعوت أحرونوت» قال غالانت خلال زيارة للجبهة الشمالية: «يمكن أن يحدث شيء لا أحد يقدر على تخيله ويفوق المنطق».

وزعم أن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله «يجر لبنان‬ لدفع ثمن كبير‬».

نتنياهو

وزار نتنياهو أمس قاعدة التجنيد العسكرية في تل هشومير، حيث التقى بمجندين في سلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية للجيش الإسرائيلي، وفقًا لما أفاد به مكتبه.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال نتنياهو للجنود: «نحن نواصل التقدم نحو النصر. أعلم أن المواطنين الإسرائيليين في حالة تأهب، وأطلب منكم شيئًا واحدًا: ابقوا هادئين ومتماسكين. نحن مستعدون للدفاع والهجوم معًا، نحن نضرب أعداءنا ونحن مصممون أيضًا على الدفاع عن أنفسنا».