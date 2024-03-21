الولايات المتحدة ترسل سفينة إلى غزة محملة بالمواد اللازمة لبناء الرصيف

واشنطن- “القدس العربي”: غادرت سفينة أمريكية ولاية فيرجينيا، الخميس، محملة بمعدات ومواد ثقيلة لبناء رصيف قبالة ساحل غزة، في إطار محاولة لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي المحاصر.

وغادرت السفينة التجارية “بوب هوب روي بي بينافيديز” ميناء “نيوبورت نيوز” بولاية فيرجينيا، ومعها مواد للرصيف العائم، يُسمى “اللوجستيات المشتركة فوق الشاطئ” (JLOTS).

وتُعد السفينة بينافيديز جزءًا من أسطول احتياطي تابع لوزارة النقل الأمريكية، ولكن يتم تشغيلها من قبل قيادة النقل البحري العسكرية التابعة للبحرية لهذه المهمة. ويمكن للسفينة أن تحمل ما يصل إلى 380 ألف قدم مربع من البضائع، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

وستقوم السفينة التجارية بتسليم المواد إلى لواء النقل السابع التابع للجيش الأمريكي، الذي غادر بدوره في وقت سابق من هذا الشهر إلى غزة مع مكونات أخرى للرصيف.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن جهود بناء الرصيف قد تستغرق ما يصل إلى شهرين وستشمل ما لا يقل عن 1000 جندي.

وذكرت نائبة السكرتير الصحافي للبنتاغون، سابرينا سينغ، للصحافيين يوم الخميس أن بناء الرصيف قد يستغرق حوالي 60 يومًا من تاريخ الإعلان عن الرصيف في أوائل مارس.

وقد استخدم الجيش الأمريكي JLOTS من قبل، بما في ذلك قبالة سواحل هايتي.

وقال اللفتنانت جنرال جون بي سوليفان، نائب قائد قيادة النقل الأمريكية، إن نظام JLOTS ” لديه قدرة بالغة الأهمية تسمح بتوزيع البضائع من السفينة إلى الشاطئ في حالة عدم وجود رصيف صالح للاستخدام”.

وقال سوليفان في بيان: “يمكن استخدامه لتعزيز ميناء قائم أو لإنشاء رصيف عند الحاجة إليه، ويسمح لنا بدعم المناطق التي يتم فيها عزل أعداد كبيرة من السكان عن الغذاء والماء وغيرها من أشكال المساعدات الإنسانية” .

وقال الجنرال مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، خلال جلسة استماع للقوات المسلحة بمجلس النواب يوم الخميس ، إن الرصيف العائم سيكون في البحر وسيتصل برصيف آخر بشاطئ غزة. وستقوم زوارق الجيش بنقل المساعدات من الرصيف العائم إلى رصيف شاطئ غزة للتوزيع.

وقال كوريلا إن جميع السفن المطلوبة للمهمة يجب أن تكون في مكانها قريبًا.

وقال: “كل هذا يجب أن يصل إلى المسرح في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل”.