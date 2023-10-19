سياسة | دولي

الولايات المتحدة ترسل شحنة مركبات مدرعة لإسرائيل

منذ 8 دقائق

وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

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تل أبيب: تلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية شحنة من المركبات المدرعة من الولايات المتحدة. ووصلت المركبات في طائرة نقل لتحل محل المركبات التي لحق بها الدمار أثناء القتال ضد مسلحي حركة حماس. ولم يتضح في البداية ما إذا كان سيتم استخدام المركبات على الحدود مع قطاع غزة الذي تحكمه حماس أم لبنان، حيث دخلت إسرائيل في اشتباكات مع “حزب الله” المدعوم من إيران. وقالت متحدثة باسم الجيش إن الشحنة جزء من “عملية توريدات واسعة النطاق” لتعزيز “أسطول مركبات لمواجهة مجموعة من السيناريوهات العملياتية”. وتشمل التوريدات مركبات خاصة متنوعة، من بينها سيارات إسعاف مدرعة وشاحنات تكتيكية ومعدات ميكانيكية. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب خلال زيارته أمس الأربعاء لإسرائيل عن تعاطفه مع الإسرائيليين في مواجهة حماس ، مضيفا ” أنه من الضروري بالنسبة لإسرائيل الحصول على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها”. وتابع: “علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن حماس لا تمثل جميع الشعب الفلسطيني، وأنها لم تجلب له سوى المعاناة”.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن إرسالي حاملتي طائرات وسفن حربية أخرى إلى شرق البحر المتوسط ردا على الهجوم واسع النطاق على إسرائيل من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
(د ب أ)

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