الولايات المتحدة تسحب قواتها من مركز رئيسي لشحن الأسلحة لأوكرانيا في بولندا 

واشنطن- “القدس العربي”: تعتزم الولايات المتحدة سحب قواتها ومعداتها من مركز لوجستي في جنوب شرق بولندا، وهو مركز رئيسي لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وهي الخطوة التي زعم مسؤول دفاعي كبير أنها ستوفر “عشرات الملايين من الدولارات”.

وأعلن قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا الجنرال كريستوفر دوناهو يوم الإثنين عن خطة إعادة تمركز أفراد القيادة من جاسيونكا إلى مواقع أخرى في البلاد، والتي يتمركز فيها بشكل دائم حوالي 10 آلاف جندي أمريكي.

وفي بيان لها، قالت القيادة إن عملية الانتقال “هي جزء من استراتيجية أوسع لتحسين العمليات العسكرية الأمريكية، وتأتي بعد أشهر من التقييم والتخطيط بالتنسيق مع بولندا وحلفاء الناتو”.

وقال دوناهو في البيان: “بعد ثلاث سنوات في جاسيونكا، هذه فرصة لتعديل حجم أعمالنا وتوفير عشرات الملايين من الدولارات سنويًا على دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وأقامت القوات الأمريكية وجودًا مؤقتًا في جاسيونكا عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أشعل فتيل حرب دامية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات. ومع أن جاسيونكا ليست قاعدة عسكرية بولندية دائمة، إلا أنها كانت مركزًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة إلى أوكرانيا لقربها من الحدود.

وقال وزير الدفاع البولندي في يناير/ كانون الثاني الماضي إن ما يصل إلى 95 في المائة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تمر عبر جاسيونكا.

ورغم أن الجيش الأميركي لن يتولى بعد الآن دورا قياديا في جاسيونكا، أكدت القيادة أن “العمل المهم لتسهيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا عبر جاسيونكا سيستمر تحت القيادة البولندية وحلف شمال الأطلسي”.

وأكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش يوم الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهام التي كانت تقوم بها القوات الأمريكية سابقًا في جاسيونكا يتولاها الآن حلفاء آخرون.