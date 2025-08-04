الولايات المتحدة تسعى للحد من تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات من خلال فرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المسافرين من بعض الدول تقديم كفالة مالية قد تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرة سفر لأغراض شخصية أو تجارية، في خطوة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى الحدّ من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بالتأشيرة.

ولم تحدد القواعد الجديدة التي نُشرت يوم الإثنين أسماء الدول التي ستشملها الإجراءات، لكنها أوضحت أنها ستستهدف البلدان التي تسجل معدلات مرتفعة من تجاوز التأشيرات أو تعاني من ضعف في إجراءات التدقيق والتحقق من الهوية، وفقًا لصحيفة “ذا هيل”.

ووفقًا للإجراء الجديد، سيتم إشعار الدول المختارة قبل 15 يومًا، وقد يُطلب من مواطنيها دفع كفالة بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يمكن أن “يُستخدم كأداة دبلوماسية مهمة لدفع الدول الأخرى إلى معالجة مشكلة تجاوز التأشيرات من قبل مواطنيها، وتحسين معايير وإجراءات التحقق من الهوية المعتمدة لديها”.

وأضافت الوزارة أن “هذه المستويات الثلاثة من الكفالة تمنح موظفي القنصليات مرونة لتحديد مبلغ كفالة مناسب يكفل عدم تجاوز مدة الإقامة، مع مراعاة ظروف مقدم طلب التأشيرة”.

ورغم أن البرنامج لا يزال تجريبيًا، إلا أنه من المرجح أن يشكل عائقًا أمام العديد من المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية كانت تتجنّب في السابق فرض الكفالات المالية كشرط للحصول على التأشيرات، نظرًا لتعقيد الإجراءات المتعلقة بدفع ومعالجة واسترداد الكفالة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض إدارة ترامب حظر سفر جديد شمل 12 دولة، وفرض قيود إضافية على السفر من سبع دول أخرى، مستندة في ذلك إلى معدلات تجاوز التأشيرات ومخاوف متعلقة بالتدقيق الأمني.

ويُشار إلى أن البرنامج الجديد لا ينطبق على الدول المدرجة ضمن “برنامج الإعفاء من التأشيرة”، والذي يتيح لمواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.