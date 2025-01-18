الولايات المتحدة تشدد الإجراءات على الحدود مع المكسيك قبل تنصيب ترامب

سيوداد خواريز (المكسيك): وضع عناصر من شرطة الحدود الأمريكية أسلاكا شائكة بين مدينة إل باسو الأمريكية (تكساس) وجارتها المكسيكية سيوداد خواريز الجمعة.

كما أجرى عناصر الجمارك وحماية الحدود تدريبات أمنية قرب الجسر الدولي الذي يربط بين المدينتين، قبل ثلاثة أيام من تنصيب دونالد ترامب الذي يعود إلى البيت الأبيض الإثنين. وتعطّل مرور السيارات لمدة 40 دقيقة.

وقالت ياديرا مارتينيز، وهي من مستخدمي الجسر الدولي “هذا ثاني إغلاق أراه خلال أسبوع”.

وتُعدّ مدينة سيوداد خواريز إحدى النقاط التي تسمح الولايات المتحدة عبرها للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء باستخدام تطبيق “سي بي بي وان”. وقد ساعدت هذه الآلية التي وعد ترامب بإلغائها، في تقليل عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

وقال ترامب بعد فوزه بالانتخابات إنه يريد إعلان حالة طوارئ وطنية لتنفيذ خططه الخاصة بالترحيل الجماعي لمهاجرين، وإنه ينوي في هذا الإطار اللجوء إلى القوات المسلحة.

وقالت كريستي نويم التي عينها ترامب لتولي وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن مراقبة الهجرة، الجمعة، إن “التهديد الأول لأمننا الداخلي هو الحدود الجنوبية” مع المكسيك.

(أ ف ب)