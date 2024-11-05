سياسة | عربي

الولايات المتحدة تشطب ديونا بأكثر من مليار دولار على الصومال- (تدوينة)

5 - نوفمبر - 2024

نيروبي: توصلت الولايات المتحدة والصومال الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي بشطب واشنطن ديونا تزيد على مليار دولار على هذا البلد الفقير الواقع في منطقة القرن الأفريقي.

ويعاني الصومال من عقود من الحرب الأهلية، ومن تمرد دموي تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى كوارث مناخية متكررة.

ووقّع الاتفاق وزير المال الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأمريكي لدى مقديشو ريتشارد رايلي الذي قال إن الاتفاق الثنائي ألغى ديون الصومال البالغة 1,14 مليار دولار تجاه واشنطن.

وأشار إلى أن هذا المبلغ يشكل الجزء الأكبر من ديون إجمالية تبلغ 4,5 مليارات دولار مستحقة لدول عدة، جرى إلغاؤها ضمن اتفاق أُبرم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي رسالة عبر منصة “إكس”، شكر إيجيه الولايات المتحدة على “دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.

ويعيش حوالى 70% من سكان الصومال بـ1,90 دولار في اليوم، وفق أرقام البنك الدولي.

وتوصلت مقديشو في مارس/ آذار الماضي إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار، بحسب نادي باريس للدول الدائنة.

(أ ف ب)

