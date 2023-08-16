عقوبات أمريكية على منظمة “أخضر بلا حدود” في لبنان بتهمة دعم حزب الله

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منظمة “أخضر بلا حدود” ورئيسها زهير صبحي نهلة.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ، اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، إن منظمة ” أخضر بلا حدود” تحت قيادة نهلة عملت “كغطاء لأنشطة حزب الله الإرهابية”.

وأوضح ميلر أنه تم استخدام مواقع المنظمة لإجراء تدريب على الأسلحة لحزب الله، ولتوفير الدعم لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان، ولإعاقة حرية الحركة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي يفوضها مجلس الأمن الدولي.

وأضاف ” نتخذ هذا الإجراء كجزء من جهودنا لمنع وتعطيل الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للهجمات الإرهابية في لبنان وإسرائيل وحول العالم. الولايات المتحدة ملتزمة برفض التمويل والموارد لشبكات دعم الإرهاب هذه وستواصل مواجهة التهديدات التي تشكلها محليًا ودوليًا”.

وأشار ميلر إلى أنه تم اتخاذ إجراءات اليوم وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر عن سلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.