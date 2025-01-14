الولايات المتحدة تصنّف شبكة للعنصريين البيض منظمة إرهابية

واشنطن: أدرجت الولايات المتّحدة الإثنين شبكة “تيرورغرام” لدعاة تفوّق العنصر الأبيض على قائمتها للمنظمات الإرهابية، متّهمة إياها بشنّ هجمات في كلّ أنحاء العالم.

والقرار الصادر عن إدارة الرئيس جو بايدن التي تعهّدت مكافحة العنصرية يضع هذه الشبكة العابرة للحدود الوطنية في نفس فئة التنظيمات التي تعتبرها واشنطن إرهابية بسبب أيديولوجيتها.

كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ثلاثة من قادة هذه الشبكة على قائمة الأشخاص الإرهابيين وهم البرازيلي سيرو دانيال أموريم فيريرا، والكرواتي نواه ليكول والجنوب أفريقي هندريك وال مولر.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “الولايات المتّحدة ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء التهديد العالمي الذي يشكّله التطرف العنيف المدفوع بالعرق أو الإثنية، وهي ملتزمة مكافحة المكوّنات العابرة للحدود الوطنية لدعاة تفوّق العنصر الأبيض العنيفين”.

و”تيرورغرام” حركة يمينية متطرفة تأسّست في الولايات المتحدة وتستخدم في التواصل بين أعضائها “تلغرام”، تطبيق التواصل الاجتماعي الذي أخذت اسمها منه.

وتروّج الحركة لخطاب “تسريعي” يهدف إلى التعجيل باندلاع “حرب عرقية” تعتبرها حتمية.

واتُهمت بالتخطيط لشنّ هجمات عديدة، أو محاولة شنّها، في جميع أنحاء العالم.

وفي 2022، قتل مهاجم رجلين في حانة يرتادها مثليون في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا.

وفي العام الماضي، طعن شاب يبلغ من العمر 18 عاما خمسة أشخاص قرب مسجد في تركيا، في هجوم بثّت وقائعه مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أيلول/سبتمبر، ألقي القبض على اثنين من قادة تيرورغرام في الولايات المتحدة بتهمة التحريض على القتل بدوافع عنصرية، وعلى اغتيال مسؤولين، وعلى تخريب بنى تحتية.

(أ ف ب)