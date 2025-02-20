الولايات المتحدة تصنّف عصابات المخدرات المكسيكية منظمات إرهابية.. وماسك يقترح شنّ ضربات بطائرات بدون طيار ضدها

واشنطن- “القدس العربي”: صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية عدة عصابات مخدرات مكسيكية منظمات إرهابية، مع طرح رئيس إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) إيلون ماسك فكرة شنّ ضربات بطائرات بدون طيار ضد هذه المجموعات.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه يصنّف عصابات: ترين دي أراغوا، ومارا سالفاتروشا (MS-13)، وكارتل دي سينالوا، وكارتيل خاليسكو نويفا جينيراسيون، وكارتليس أونيدوس، وكارتل ديل نوريستي، وكارتل ديل جولفو، ولا نويفا فاميليا ميتشواكانا، بوصفها مجموعات إرهابية، وهي خطوة تعهد بها الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية ووضع الأساس لها مع أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه.

وكتب ماسك على منصة “إكس” “هذا يعني أنهم مؤهلون لضربات الطائرات بدون طيار”.

That means they’re eligible for drone strikes https://t.co/aWxKkeAinG — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2025

ويُعدّ تصنيف روبيو أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب للقضاء على الهجرة وتدفق الفنتانيل إلى البلاد، على الرغم من أنه ليس من الواضح حاليًا ما هي العقوبات المباشرة التي قد تواجهها المنظمات، ماليًا أو غير ذلك.

ووعد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، لكنه والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم اتفقا على تأجيل تنفيذ الخطة لمدة شهر على الأقل، بينما يتوجه 10 آلاف جندي مكسيكي إلى الحدود الأمريكية للمساعدة في حملة ترامب.

ويمكن تفسير العمل العسكري الأمريكي المباشر ضد مجموعات على الأراضي المكسيكية على أنه عمل حربي.

وقالت شينباوم، الأربعاء، ردا على أنباء تصنيف الجماعة الإرهابية: “ما لا نقبله هو انتهاك سيادتنا”.

وفي كتابه “القسم المقدس: مذكرات وزير دفاع خلال أوقات استثنائية”، قال وزير الدفاع السابق مارك إسبر إن ترامب طلب المشورة من وزارة الدفاع بشأن إطلاق الصواريخ على المكسيك خلال فترة ولايته الأولى، لكن تم إقناعه بالتراجع عن هذا الأمر.