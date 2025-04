الولايات المتحدة تطالب حماس بقبول شروط وقف إطلاق النار- (فيديو)

واشنطن: قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة ضروري للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، وطالب حركة حماس بقبول الشروط المطروحة حاليا على الطاولة بينما تجري محادثات للتوصل إلى هدنة في القاهرة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين إن الولايات المتحدة لا يزال يحدوها الأمل في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تحرير المحتجزين قبل بداية شهر رمضان.

وأضاف أن حماس لم توافق بعد على شروط الاتفاق المقترح الذي سيتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض المرضى وكبار السن والجرحى من المحتجزين.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل عمليات الإنزال الجوي للإمدادات الإغاثية لغزة وتدرس خيارا بحريا يوفر المزيد من المساعدات.

وأشار إلى أن التسليم عبر الشاحنات تباطأ بسبب معارضة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وقال “تتحمل إسرائيل في هذا الصدد مسؤولية بذل المزيد (من الجهد)”.

.@marthamaccallum: “Does the president agree there needs to be an immediate ceasefire by Israel?”

NSC Spokesman John Kirby: “He believes it’s important to get a temporary ceasefire as soon as possible…Yes, we want that temporary ceasefire in place right now.” pic.twitter.com/aGhkBj7THV

— Conservative War Machine (@WarMachineRR) March 4, 2024