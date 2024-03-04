سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تطالب حماس بقبول شروط وقف إطلاق النار- (فيديو)

4 - مارس - 2024

جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض

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واشنطن: قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة ضروري للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، وطالب حركة حماس بقبول الشروط المطروحة حاليا على الطاولة بينما تجري محادثات للتوصل إلى هدنة في القاهرة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين إن الولايات المتحدة لا يزال يحدوها الأمل في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تحرير المحتجزين قبل بداية شهر رمضان.

وأضاف أن حماس لم توافق بعد على شروط الاتفاق المقترح الذي سيتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض المرضى وكبار السن والجرحى من المحتجزين.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل عمليات الإنزال الجوي للإمدادات الإغاثية لغزة وتدرس خيارا بحريا يوفر المزيد من المساعدات.

وأشار إلى أن التسليم عبر الشاحنات تباطأ بسبب معارضة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وقال “تتحمل إسرائيل في هذا الصدد مسؤولية بذل المزيد (من الجهد)”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 4, 2024 الساعة 8:07 م

    يا أحرار حماس والجهاد لا ترضخوا لعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي، فإن الله معكم وهو ناصركم وهازم عدوكم وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕💪☝️🔥👹🚀👹🚀👹

    رد

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