الولايات المتحدة تعلن تدمير زوارق ومسيرتين للحوثيين وتدعو لإطلاق سراح عمال إغاثة باليمن

واشنطن: أعلن الجيش الأميركي مساء الخميس أنه “دمر” أربعة زوارق مسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين، في وقت دعت واشنطن هؤلاء المتمردين اليمنيين إلى إطلاق عمال إغاثة اعتقلوا في وقت سابق هذا الشهر.

وفي بيان، قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) إنها دمرت هذه الزوارق والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر.

