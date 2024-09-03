سياسة | دولي

الولايات المتحدة تعلن تدمير منظومة صواريخ حوثية في اليمن

منذ ساعتين

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واشنطن:  أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن نجاحها في تدمير منظومة صواريخ تابعة للحوثيين في منطقة تسيطر عليها الجماعة المسلحة في اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان ليل الثلاثاء/الأربعاء: ” تبين أن هذا النظام يشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية”.

(د ب أ)

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