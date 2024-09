الولايات المتحدة تعلن تدمير منظومة صواريخ حوثية في اليمن

واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن نجاحها في تدمير منظومة صواريخ تابعة للحوثيين في منطقة تسيطر عليها الجماعة المسلحة في اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان ليل الثلاثاء/الأربعاء: ” تبين أن هذا النظام يشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية”.

Sept 3 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed an Iranian-backed Houthi missile system in a Houthi-controlled area of Yemen.

It was determined this system presented an imminent threat to U.S. and… pic.twitter.com/Mw8ykTDiwc

— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 3, 2024