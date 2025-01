الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن- (تدوينة)

صنعاء: أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأربعاء تنفيذ ضربات على منشآت تخزين أسلحة يستخدمها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن لمهاجمة سفن حربية وتجارية أمريكية.

وقالت “سنتكوم” في بيان إن العملية شملت “ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة”، مضيفة أنه “لم تقع إصابات أو أضرار للأفراد أو لمعدات أمريكية”.

من جهتها، أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بخمس غارات مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وبغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء”.

ولم يحدد البيان الأمريكي موقع منشآت التخزين، لافتا إلى أن الضربات “جزء من جهود القيادة المركزية الأمريكية لتقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية” في البحر الأحمر.

CENTCOM Forces Strike Houthi Advanced Conventional Weapon Storage Facilities in Yemen

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against two Iranian-backed Houthi underground Advanced Conventional Weapon (ACW) storage facilities within… pic.twitter.com/mDr9ceHjBs

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 8, 2025