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الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي يتظاهرون في صنعاء

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صنعاء: أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأربعاء تنفيذ ضربات على منشآت تخزين أسلحة يستخدمها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن لمهاجمة سفن حربية وتجارية أمريكية.

وقالت “سنتكوم” في بيان إن العملية شملت “ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة”، مضيفة أنه “لم تقع إصابات أو أضرار للأفراد أو لمعدات أمريكية”.

من جهتها، أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بخمس غارات مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وبغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء”.

ولم يحدد البيان الأمريكي موقع منشآت التخزين، لافتا إلى أن الضربات “جزء من جهود القيادة المركزية الأمريكية لتقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية” في البحر الأحمر.

بعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين.

وأدت الهجمات إلى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وفي محاولة لردعهم، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ كانون الثاني/ يناير 2024.

(أ ف ب)

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