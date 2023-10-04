الولايات المتحدة تعلن عن جهاز استخباري جديد لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي

واشنطن- “القدس العربي”: ستطلق وكالة الأمن القومي (NSA) مركزًا جديدًا لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية والدفاع ضد التهديدات الخارجية.

وجاء هذا الإعلان عن المركز الأمني ​​الجديد في الوقت الذي زادت فيه الحكومة الأمريكية من استخدامها للخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الدفاع والاستخبارات وسعيها لحماية الأنظمة من السرقة أو التخريب.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بدور الآلاف من المحللين، فهو يعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، والكم الهائل من البيانات التي تم جمعها يسمح بطرق جديدة تمامًا للتحليل

سيكون مركز وكالة الأمن القومي مسؤولاً، أيضاً، عن حماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صادر عن موقع “ياهو نيوز”.

وقال الجنرال بول ناكاسوني، مدير وكالة الأمن القومي، لوكالة أسوشيتد برس إن المركز الجديد يمكن دمجه في مركز التعاون الأمني ​​السيبراني الحالي التابع لوكالة الأمن القومي، والذي يعمل مع القطاع الخاص وشركاء من الداخل لتعزيز الدفاعات الأمريكية في مواجهة الخصوم، مثل الصين وروسيا.

وقال كريستوفر ألكسندر، كبير مسؤولي التحليلات في مجموعة بايونير ديفيلوبمنت، لشبكة فوكس نيوز: “هناك حاجة ماسة إلي المركز لتحليل المعلومات الاستخبارية وهو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي”.

وقال ألكساندر: “يمكن للتفاصيل الأكثر غموضًا أن تكمل تقديرًا استخباراتيًا، وهذا يتطلب العديد من محللي استخبارات يمكنهم البحث في كل جزء من المعلومات، والتعرف على “النمط” وتحويل تلك البيانات إلى معلومات – وفي النهاية تقديم تحليل نهائي”.

وأضاف “يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أن يقوما بدور الآلاف من المحللين ذوي المستوى الأدنى، فهو يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والكم الهائل من البيانات التي تم جمعها يسمح بطرق جديدة تمامًا للتحليل.”

ويأتي التقرير بعد أن حذر مسؤول كبير في وكالة المخابرات المركزية من أن استخدام الصين لبرامج الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقال لاكشمي رامان، مدير الذكاء الاصطناعي في وكالة المخابرات المركزية، في قمة بوليتيكو للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: “إنهم يتطورون بكل الطرق”.

وتعكس هذه المخاوف قلق وزارة الأمن الداخلي، التي أصدرت تقييماً للتهديد جاء فيه أن “انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها من المرجح أن يعزز تكتيكات خصومنا”.

وقال متحدث باسم وكالة الأمن القومي في بيان إن المركز الأمني ​​الجديد هو ببساطة “يدمج أنشطته المختلفة المتعلقة بأمن الذكاء الاصطناعي في كيان جديد، وهو مركز أمن الذكاء الاصطناعي التابع لوكالة الأمن القومي (AISC). وبما أن أمن الذكاء الاصطناعي هو في الأساس مسؤولية الأمن السيبراني، فإن مركز AISC سيكون موجودا داخل وجزء من مركز التعاون للأمن السيبراني التابع لوكالة الأمن القومي.”، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.