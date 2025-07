الولايات المتحدة تفرج عن معتقل بقي محتجزا في غوانتانامو مدة 18 عاما بدون توجيه أي تهمة

واشنطن- “القدس العربي”: رحب المدافعون عن حقوق الإنسان بقيادة منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء، بإعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إطلاق سراح رجل كيني مسجون في سجن غوانتانامو العسكري سيئ السمعة مدة 18 عامًا تقريبًا دون تهمة أو محاكمة وإعادته إلى كينيا، في حين ناشدوا الرئيس الأمريكي جو بايدن نقل سجناء آخرين في غوانتانامو لم توجه إليهم اتهامات قبل ترك منصبه الشهر المقبل.

Good news! Guantanamo detainee from Kenya was finally transferred after being cleared to leave the prison for years. He was never charged with a crime. ⁦@POTUS⁩ should transferring the 15 remaining detainees cleared for release too. https://t.co/gxhkGjgKTE

— Daphne Eviatar (@deviatar) December 17, 2024