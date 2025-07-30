الولايات المتحدة تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران

إسطنبول: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن فرض “أكبر حزمة من العقوبات” المرتبطة بإيران منذ 2018، استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني.

وقالت الوزارة في بيان، إن شبكة شمخاني، تدير أسطولا ضخما من ناقلات النفط وسفن الحاويات، وتنقل النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية، محققة أرباحا بمليارات الدولارات تستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وفق البيان، إن “إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تظهر كيف يستغل قادة النظام الإيراني مناصبهم لتحقيق الثروة الشخصية وتمويل سلوك النظام الخطير”.

وأكد بيسنت، أن أكثر من 115 إجراء عقابيا صدرت في هذا السياق.

وأوضحت الوزارة أن حسين شمخاني، الذي يستخدم أسماء مستعارة مثل “هكتور” و”هيوغو هايك”، يشرف على شبكة معقدة من الشركات الوهمية وشركات شحن دول أخرى، بهدف التمويه على الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالنفط والبتروكيماويات.

وبحسب البيان، كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أيضا سفن حاويات لإرسال شحنات من البتروكيماويات إلى الصين، مع تزوير وثائق الشحن وإيقاف أنظمة تتبع السفن (AIS) أثناء التحميل في الموانئ الإيرانية.

كما اتهمت الوزارة بعض الشركات التابعة لحسين شمخاني بالمشاركة في شحن صواريخ ومكونات طائرات مسيّرة من إيران إلى روسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، تم بيعها لاحقا لمشترين أجانب.

وتعهّدت الولايات المتحدة بمواصلة حملة “الضغط الأقصى” على طهران.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات أقرت بموجب الأوامر التنفيذية 13902 و13846، التي تستهدف من يعملون في قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، أو يقدّمون دعما ماديا للكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

(الأناضول)