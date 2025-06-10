الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعيات خيرية فلسطينية

“القدس العربي”: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على خمسة أفراد وخمسة كيانات في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، متهمة إياهم بتقديم دعم مالي لحركة حماس، تحت غطاء العمل الإنساني في قطاع غزة ومناطق أخرى حول العالم.

وشملت العقوبات جمعية “الوئام الخيرية” التي تتخذ من غزة مقرًا لها، والتي تقول الخزانة الأمريكية إنها تخضع لسيطرة حماس. كما طالت العقوبات مدير الجمعية، محمد سامي محمد أبو مرعي.

كما استهدفت الوزارة منظمة “فلسطين فاكفي” (Palestine Vakıfı) الخيرية، ومقرها تركيا، إلى جانب رئيسها زكي عبد الله إبراهيم عرعراوي. وامتدت قائمة الكيانات المستهدفة لتشمل منظمات خيرية في كل من الجزائر وهولندا وإيطاليا.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسة خيرية أخرى قالت إنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دون الكشف عن اسمها في البيان الأولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى “قطع مصادر التمويل عن الجماعات المسلحة” وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن الوزارة.

(وكالات)