سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعيات خيرية فلسطينية

منذ 11 دقيقة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على خمسة أفراد وخمسة كيانات في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، متهمة إياهم بتقديم دعم مالي لحركة حماس، تحت غطاء العمل الإنساني في قطاع غزة ومناطق أخرى حول العالم.

وشملت العقوبات جمعية “الوئام الخيرية” التي تتخذ من غزة مقرًا لها، والتي تقول الخزانة الأمريكية إنها تخضع لسيطرة حماس. كما طالت العقوبات مدير الجمعية، محمد سامي محمد أبو مرعي.

كما استهدفت الوزارة منظمة “فلسطين فاكفي” (Palestine Vakıfı) الخيرية، ومقرها تركيا، إلى جانب رئيسها زكي عبد الله إبراهيم عرعراوي. وامتدت قائمة الكيانات المستهدفة لتشمل منظمات خيرية في كل من الجزائر وهولندا وإيطاليا.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسة خيرية أخرى قالت إنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دون الكشف عن اسمها في البيان الأولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى “قطع مصادر التمويل عن الجماعات المسلحة” وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن الوزارة.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إعلام عبري: سفير واشنطن في إسرائيل يحاول ثني الحريديم عن حل الكنيست
منذ يوم واحد
مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب استغرقت 40 دقيقة 
9 - يونيو - 2025
انتقادات دولية لقرار إدارة ترامب فرض عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
7 - يونيو - 2025
إدارة ترامب تفرض عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية
5 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية