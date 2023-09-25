الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات إماراتية وعُمانية “لتورطها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي”

واشنطن- “القدس العربي”: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات صينية وروسية وإماراتية وعُمانية، الإثنين، بزعم تزويد شركة روسية مدرجة على القائمة السوداء بأجزاء لصنع طائرات بدون طيار لجهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات على 28 كيانا في المجمل، تسعة منها متورطة في محاولة بيع أجزاء إلى مركز التكنولوجيا الخاصة المدرج في القائمة السوداء لصنع طائرات بدون طيار لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية التابعة لهيئة الأركان العامة.

وقال وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، آلان استيفيز، في بيان: “العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون التهرب من ضوابط التصدير لدينا، مفادها بأنه ستكون هناك عواقب للسلوك الذي يسعى إلى تقويض مصالح الأمن القومي الأمريكي”.

وأضاف استيفيز “لن نتردد في اتخاذ إجراءات سريعة وهادفة ضد أولئك الذين يواصلون السعي لدعم ودعم حرب بوتين غير القانونية وغير الأخلاقية في أوكرانيا”.

وقد تم فرض عقوبات يوم الإثنين على شركة Asia Pacific Links Ltd ومقرها الصين وأربع شركات روسية – Device Consulting، وGrant Instrument، وSMT-iLogic، وStreloy – بسبب الجهود المزعومة للتهرب من ضوابط التصدير الأمريكية.

وتمت إضافة ثلاث شركات فنلندية هي Evolog Oy، وLuminor Oy، وSiberica Oy إضافة إلى شركة ICW-Industrial Components Weirich من ألمانيا بالمثل إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية بسبب المخطط.

كما تم فرض عقوبات يوم الإثنين على 10 شركات إضافية أخرى من الصين، وواحدة أخرى من روسيا، وخمس من باكستان، واثنتان من عُمان وواحدة من الإمارات العربية المتحدة لتورطها في “أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية”.