الولايات المتحدة: على إسرائيل السماح لمفوض الأونروا بدخول قطاع غزة

واشنطن: قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن على إسرائيل السماح للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، غداة إعلانه أن السلطات الإسرائيلية منعته من ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين “نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية”.

وكان لازاريني قد أعلن الإثنين من القاهرة أن السلطات الإسرائيلية منعته من دخول مدينة رفح في جنوب غزة.

ووجهت إسرائيل سلسلة اتهامات للوكالة الأممية في الأشهر الماضية، أبرزها الضلوع المفترض لموظفين في الأونروا في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وعلّقت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تمويل الوكالة ودعت إلى إجراء تحقيق، لكنّها شدّدت على أن الدور الذي تؤديه “لا غنى عنه”.

ولم يشأ باتيل الإدلاء بتعليق حول ما إذا أثارت الولايات المتحدة مع إسرائيل مسألة منع لازاريني من دخول القطاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية “على كل الحكومات الإقليمية أن تقوم بما هو ضروري لتفعيل الاستجابة الإنسانية وهذا الأمر يشمل بالطبع إتاحة حرية الحركة للموظفين الدوليين”.

LIVE: State Department briefing with Vedant Patel https://t.co/mkKq75bIHq — Reuters (@Reuters) March 19, 2024

(أ ف ب)