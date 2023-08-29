الولايات المتحدة تكثف الجهود لتهدئة التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله

واشنطن- “القدس العربي”: تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيادة جهودها لمحاولة تهدئة التوترات المتزايدة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله ومنع اندلاع الأعمال العدائية على الحدود، وفقًا لموقع “أكسيوس”.

أي حادث “حدودي” صغير بين إسرائيل وحزب الله قد يتحول بسرعة إلى صراع أكبر بكثير في لبنان، ومن المرجح أن يكون له آثار إقليمية أوسع

وبحسب ما ورد، تأتي أهمية جهود إدارة بايدن بسبب احتمال تحول أي حادث “حدودي” صغير بين إسرائيل وحزب الله بسرعة إلى صراع أكبر بكثير في لبنان ومن المرجح أن يكون له آثار إقليمية أوسع.

وسيصل عاموس هوشستين، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الطاقة والبنية التحتية، إلى بيروت يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمريكي مطلع على القضية إن هوشستين سيعمل على تهدئة التوترات على الحدود.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن بريت ماكجورك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وباربرا ليف، كبيرة دبلوماسيي وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، التقيا بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في نيويورك يوم الثلاثاء وناقشا التوترات على “الحدود” الإسرائيلية- اللبنانية.

وكشف موقع “أكسيوس” أن الولايات المتحدة ظلت تضغط منذ أشهر على الحكومة والجيش اللبنانيين لاتخاذ خطوات لتفكيك موقع حزب الله.

وتمت إزالة جزء من الخيمة منذ ذلك الحين، لكن التوترات لا تزال مرتفعة حيث يتبادل الجانبان التهديدات العلنية، خاصة في الأسبوع الماضي.

وقال غالانت في بيان إنه التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك يوم الاثنين وشدد على “الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري لتهدئة التوترات من خلال تعزيز سلطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، وضمان حريتهم في التنقل وتنفيذ ولايتهم”.

إدارة بايدن تعتقد أن بدء التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية يمكن أن يساعد في كبح جماح حزب الله

وأضاف غالانت أن “إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات المتزايدة لأمن مواطنيها، وستعمل على النحو المطلوب في الدفاع عنهم”.

وبدوره، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الإثنين إن أي عمل عسكري إسرائيلي في لبنان بما في ذلك اغتيال مسؤولين لبنانيين أو فلسطينيين أو إيرانيين سيدفع منظمته إلى الرد.

وكان نصر الله يرد على تهديد منفصل أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدا أنه موجه لنائب زعيم حماس صالح العاروري المقيم في لبنان.

وتتزامن رحلة هوشستين إلى لبنان تتزامن أيضاً مع وصول منصة حفر للغاز الطبيعي. وساعد هوكستاين في التوسط في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية العام الماضي.

وقال المصدر الأمريكي إن إدارة بايدن تعتقد أن بدء التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية يمكن أن يساعد في كبح جماح حزب الله بينما تسعى البلاد إلى الخروج من أزمتها الاقتصادية المدمرة. ويتفق مسؤولو الأمن الإسرائيليون مع هذا التقييم.

وقال إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، لقناة MTV اللبنانية إن هوشستين سيركز على محاولة حل النزاعات الحدودية البرية بين لبنان وإسرائيل في عدة نقاط مختلفة على طول الحدود. وقال بو صعب: “نأمل أن يتمكن هوشستين من حل النزاع الحدودي البري مثلما حل النزاع الحدودي البحري”.

وسيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى إضعاف تفويض قوات اليونيفيل، والذي تم تعزيزه العام الماضي. ويقول لبنان إنه لا ينبغي لليونيفيل أن تقوم بدوريات لا يتم تنسيقها مع الجيش اللبناني.

ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن وصول قوات اليونيفيل وحركتها في جنوب لبنان لا ينبغي أن يكون محدودًا.