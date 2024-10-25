الولايات المتحدة تلجأ لتطبيق بالذكاء الصناعي لدعم ضحايا الأعاصير

أنقرة: أعلن مطوِّرو تطبيق “GiveDirectly” الذي يستخدم الذكاء الصناعي أن تطبيقهم سيُستخدم لتقديم المساعدات المالية للأسر المتضررة من إعصارَي هيلين وميلتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المطوِّرون أن التطبيق يستخدم أداة ذكاء صناعي طورتها شركة “غوغل” للكشف عن المناطق التي يشتد فيها الفقر وأضرار الأعاصير.

وذكروا أن المتضررين من الأعاصير في ولايتي كارولينا الشمالية وفلوريدا (جنوب شرق) سيتلقون نحو ألف دولار من خلال التطبيق، الذي سيسجلون فيه باستخدام هواتفهم الذكية.

وأوضح مطورو التطبيق، أن ضحايا الكوارث غير المسجَّلين أو الأشخاص الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية لن يتمكنوا من الاستفادة من هذا التطبيق.

ولفتوا إلى أن هدفهم من التطبيق إيصال المساعدات في حالات الكوارث بطريقة “أسرع وأكثر فعالية”، ما يخفف على الراغبين من عبء تقديم الطلبات.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار هيلين ضرب الساحل الشمالي الغربي لفلوريدا بسرعة بلغت نحو 225 كلم/الساعة، وسرعان ما أثر الإعصار في ولايات فيرجينيا (شرق) وجورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وتينيسي (جنوب شرق).

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حينئذ أن الوضع “كارثة” في فلوريدا ونورث كارولينا، وأمر بتقديم “مساعدة فيدرالية” للمتضررين من الإعصار.

ولقي أكثر من 230 شخصا مصرعهم في الكوارث الناجمة عن إعصار هيلين.

وعقب إعصار هيلين، تسبب إعصار ميلتون في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، وأثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص وتسبب في دمار كبير.

(الأناضول)