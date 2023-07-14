الولايات المتحدة تمنع رئيس بنما السابق من دخول أراضيها بتهمة الفساد

واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان الخميس أن الولايات المتحدة منعت الخميس الرئيس البنمي السابق خوان كارلوس فاريلا من دخول أراضيها بتهمة “المشاركة في فساد واسع”.

وقال بلينكن في بيانه “بصفته نائب الرئيس (2009-2014) ثم الرئيس (2014-2019)، قبل فاريلا رشاوى مقابل منح عقود حكومية بشكل غير منتظم”.

وردا على ذلك، كتب فاريلا في تغريدة على تويتر “كنت رئيسًا أمينًا لدولة كريمة وذات سيادة وسأفعل كل ما يتطلبه الأمر للدفاع عن شرفي وشرف عائلتي”.

وخوان كارلوس فاريلا وسلفه في منصب رئيس بنما ريكاردو مارتينيلي، ملاحقان منذ العام الماضي في قضية غسل أموال من رشاوى دفعتها مجموعة الأشغال العامة البرازيلية “اوديبريشت”.

ويقول القضاء البنمي إنهما تلقيا أموالًا من المجموعة البرازيلية عبر شركات وهمية وحسابات خارجية، في فضيحة أثرت أيضًا على قادة آخرين في أميركا اللاتينية.

وأكد خوان كارلوس فاريلا الذي اتهم حزبه بتلقي 10 ملايين دولار من “أوديبريشت” أنه بريء.

(أ ف ب)