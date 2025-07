الولايات المتحدة تنسحب من اليونسكو وإسرائيل ترحب- (تدوينة)

القدس: أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بزعم “انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة”، وهي الخطوة التي رحبت بها تل أبيب.

ويتزامن قرار واشنطن مع دعمها المتواصل لحرب الإبادة الجماعية التي تشها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما خلف أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن واشنطن أبلغت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها “الانسحاب من المنظمة”، مضيفة أن “استمرار المشاركة في اليونسكو لا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.

واعتبرت الخارجية الأمريكية “قرار اليونسكو بقبول دولة فلسطين كدولة عضو (عام 2011) إشكاليا للغاية، ويتعارض مع السياسة الأمريكية”، زاعمه أنه “ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة”.

وأضافت أنه “بموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026″، دون تقديم تفاصيل أخرى.

على الفور، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بقرار واشنطن، قائلا في منشور على منصة “إكس”: “نرحب بقرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من اليونسكو”.

وادعى أن “هذه خطوة ضرورية صُممت لتعزيز العدالة وحق إسرائيل في معاملة عادلة في منظومة الأمم المتحدة”، معتبرا ذلك “حقٌّ لطالما انتُهك بسبب التسييس في هذا المجال”.

وشكر الولايات المتحدة على “دعمها المعنوي وقيادتها، لا سيما في الساحة متعددة الأطراف التي تعاني من التمييز ضد إسرائيل” على حد زعمه.

وقال إن الأمم المتحدة تحتاج إلى “إصلاحات جوهرية للحفاظ على أهميتها”.

