الولايات المتحدة تنهي ثأرا عمره 29 عاما أمام بوليفيا في كوبا أمريكا

واشنطن: حقق منتخب الولايات المتحدة انطلاقة جيدة في مشواره ببطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، التي تستضيفها ملاعبه حاليا.

وتغلب منتخب الولايات المتحدة 2 / صفر على منتخب بوليفيا، مساء الأحد بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الاثنين بتوقيت غرينتش)، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي وبنما.

وكان المنتخب الأمريكي الطرف الأفضل في المباراة، التي جرت على ملعب (إيه تي آند تي) بمدينة أريلنغتون الأمريكية، وأضاع لاعبوه الكثير من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بفوز الفريق بعدد أوفر من الأهداف، في ظل استسلام واضح من لاعبي المنتخب البوليفي للخسارة.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل مبكرا للمنتخب الأمريكي في الدقيقة الثالثة، ليحرز الهدف الأسرع في النسخة الحالية للمسابقة حتى الآن، فيما أضاف زميله فولارين بالوغون الهدف الثاني في الدقيقة 44، من تمريرة حاسمة لبوليسيتش أيضا، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

بتلك النتيجة، حصل المنتخب الأمريكي، الذي يحلم بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، فيما بقي منتخب بوليفيا، الفائز باللقب عام 1963، بلا رصيد من النقاط.

وبهذا الانتصار، ثأر منتخب الولايات المتحدة من خسارته صفر / 1 أمام نظيره البوليفي في المباراة الوحيدة التي جرت بينهما بكوبا أمريكا، خلال نسخة المسابقة عام 1995.

وبدأت المباراة بهجوم مبكر من جانب المنتخب الأمريكي، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى، حينما تابع جو سكالي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتتهيأ الكرة إليه ويسدد مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وتصل إلى فولارين بالوغون، الخالي من الرقابة، لكنه لم يتمكن من ترويض الكرة لنفسه، لتصل إلى جييرمو فيسكارا، حارس مرمى بوليفيا، الذي أبعد الكرة في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة الثالثة، ترجم منتخب الولايات المتحدة سيطرته المبكرة على اللقاء عقب تسجيل كريستيان بوليسيتش هدفا لأصحاب الأرض.

ونفذ تيموثي وياه ركلة ركنية من الجانب الأيسر، ليمرر الكرة إلى بوليسيتش، الذي أطلق قذيفة مباغتة من داخل المنطقة بقدمه اليمنى، واضعا الكرة على يسار فيسكارا، الذي حاول إبعادها بأطراف أصابعه، لكنها اصطدمت في باطن العارضة، ثم عانقت الشباك.

حاول منتخب بوليفيا إدراك التعادل سريعا، وحصل على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى في الدقيقة الخامسة، نفذها فرناندو ساوسيدو، الذي سدد مباشرة باتجاه المرمى، غير أن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها مات تيرنر، حارس مرمى الولايات المتحدة، بثبات.

شدد المنتخب الأمريكي من هجماته بحثا عن هدف آخر في ظل حالة الارتباك التي عانى منها دفاع منتخب بوليفيا عقب الهدف المبكر، وسدد بالوجون من داخل المنطقة في الدقيقة العاشرة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتذهب إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

واصل منتخب أمريكا استحواذه على الكرة وشن أكثر من هجمة على مرمى بوليفيا، لكنها افتقدت للفاعلية في اللمسة الأخيرة.

وجاءت الدقيقة 44 لتشهد الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي عن طريق بالوغون، فمن هجمة مرتدة قادها بوليسيتش، أرسل الكرة للاعب موناكو الفرنسي، الذي سدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة زاحفة بقدمه اليسرى على يسار حارس بوليفيا، وتعانق الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الولايات المتحدة 2 / صفر.

حافظ المنتخب الأمريكي على نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وسدد تيموثي وياه من يمين المنطقة في الدقيقة 49، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بوليفيا.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى جاء الرد من منتخب بوليفيا عبر تسديدة من خارج المنطقة بواسطة روبرتو فرنانديز، لكن الكرة ذهبت لأحضان تيرنر.

وأحرز بالوغون هدفا آخر للولايات المتحدة في الدقيقة 53، لكن سرعان ما تم إلغائه بداعي وقوع وياه، الذي أرسل إليه التمريرة التي جاء منها الهدف، في مصيدة التسلل.

وكاد بوليسيتش أن يعزز تقدم المنتخب الأمريكي بهدف آخر في الدقيقة 60، حينما انطلق بالكرة من الناحية اليسرى، حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد قذيفة مدوية، لكن فيسكارا، تصدى للكرة باقتدار.

وأهدر البديل ريكاردو بيبي فرصة محققة للولايات المتحدة في الدقيقة 66، بعد لحظات من نزوله لأرض الملعب، حيث تلقى تمريرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن من خلال أنتوني روبينسون، ليسدد مباشرة وهو بمواجهة المرمى مباشرة، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة بجانب القائم الأيسر.

وهدد بوليسيتش مرمى بوليفيا مجددا، بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 68، ذهبت بجوار القائم الأيمن، ليرد المنتخب البوليفي بتسديدة بعيدة المدى عن طريق ميجيل أنخيل تيرسيروس في الدقيقة 73، كان لها الحارس الأمريكي بالمرصاد.

وأضاع وياه فرصة محققة لتسجيل هدفا آخر لأمريكا في الدقيقة 76، عندما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

وواصل المنتخب الأمريكي مسلسل إهدار الفرص، بعدما تلقى بيبي تمريرة بينية، ليسدد وهو بمواجهة المرمى مباشرة في الدقيقة 80، لكن فيسكارا أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاع بيبي فرصة أخرى للولايات المتحدة، حيث وصلت إليه الكرة بعد هجمة منظمة، ليصبح في وضع انفراد بالمرمى، لكنه سدد دون تركيز، ليتصدى فيسكارا لها وتصطدم الكرة باللاعب الأمريكي من جديد، وتصل للحارس البوليفي الذي أبعدها من المنطقة الخطرة في الوقت المناسب، لينتهي اللقاء بفوز أمريكا 2 / صفر.

(د ب أ)