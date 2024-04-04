سياسة | دولي

الولايات المتحدة تواصل خطتها لإنشاء ميناء مؤقت قبالة ساحل غزة

4 - أبريل - 2024

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واشنطن:  في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي قتلت سبعة متطوعين في المجال الإنساني في قطاع غزة، تتمسك الولايات المتحدة بخططها لبناء ميناء مؤقت في البحر المتوسط قبالة المنطقة الساحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في واشنطن الأربعاء إن الحادث ليس له أي تأثير على جهود بناء المنشأة المؤقتة لتوصيل المساعدات عن طريق البحر.

والقصد من ذلك هو المضي قدما في المشروع في أسرع وقت ممكن. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن بناء رصيف مؤقت مع شركاء دوليين في آذار/مارس من أجل تسهيل تسليم مساعدات أكبر.

ومع ذلك، شدد ميلر على أنه يجب التمييز بين تسليم البضائع وبين توزيعها داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه من السهل إدخال المساعدات و”السؤال الحقيقي هو القدرة على توزيعها”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 4, 2024 الساعة 5:38 ص

    ميناء عسكري أمريكي يصب في مصلحة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀

    رد

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