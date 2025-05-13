الولايات المتحدة توافق على بيع الإمارات مروحيات عسكرية بأكثر من مليار دولار

مروحية من من طراز شينوك CH-47F

واشنطن: أعلنت الإدارة الأمريكية الإثنين أنّ الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لبيع الإمارات العربية المتّحدة ستّ طائرات هليكوبتر من طراز شينوك ومعدّات عسكرية أخرى في صفقة تقدّر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي غادر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن للقيام بجولة شرق أوسطية تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتنطوي رحلة ترامب هذه على دلالات اقتصادية يأمل أن تكون غنية بعقود اقتصادية ضخمة يرجح أن تتراوح من الدفاع إلى الطيران، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، وكذلك أيضا بحلول سياسية بشأن إيران وغزة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إنّ هذه الصفقة “ستساهم في السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي من خلال تعزيز أمن شريك إقليمي مهم”.

وأضافت أنّ “دولة الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي للولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط”.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على الصفقة وأخطرت بها وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للكونغرس الذي أمامه الآن مهلة ثلاثين يوما لإبداء اعتراضه عليها أو تركها تمرّ.

وبالإضافة إلى طائرات النقل العسكرية الستّ من طراز شينوك CH-47F التي تصنّعها شركة بوينغ الأمريكية، تمّت الموافقة أيضا على برنامج بقيمة 130 مليون دولار لصيانة طائرات مقاتلة من طراز إف-16.

(أ ف ب)