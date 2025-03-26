الولايات المتحدة توافق على دواء جديد لعلاج التهاب المسالك البولية

واشنطن: وافقت السلطات الصحية في الولايات المتحدة على مضاد حيوي جديد لعلاج التهابات المسالك البولية، وهي مشكلة طبية تؤثر على أكثر من 100 مليون شخص سنويا في مختلف أنحاء العالم، معظمهم من النساء.

وأعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة “غلاسكو سميث كلاين” GSK الثلاثاء أنها حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه FDA) لتسويق هذا العلاج الجديد المسمى “بلوجيبا” Blujepa في الولايات المتحدة.

وقال كبير المسؤولين العلميين في “غلاكسو سميث كلاين” توني وود “إنها علامة فارقة حاسمة”، لأنها “أول فئة جديدة من المضادات الحيوية الفموية لعلاج التهابات المسالك البولية” تتم الموافقة عليها “منذ ما يقرب من ثلاثة عقود”.

وفي حين توجد مضادات حيوية أخرى في السوق لعلاج هذه الالتهابات، فإن ظهور علاج جديد من شأنه أن “يوفر خيارا آخر للمرضى الذين يعانون من التهابات متكررة ويواجهون مقاومة متزايدة للعلاجات الحالية”، وفق وود.

وقد ساهم الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية في ظهور بكتيريا مقاومة بشكل متزايد، ما يجعل علاج العدوى التي تسببها أكثر صعوبة.

وبحسب دراسة نُشرت عام 2019، فإن أكثر من 92% من البكتيريا المسؤولة عن التهابات المسالك البولية مقاومة لمضاد حيوي واحد على الأقل، ونحو 80% منها مقاومة لاثنين على الأقل.

وقالت “غلاكسو سميث كلاين” إن دواء “بلوجيبا” يمكن وصفه للنساء والفتيات فوق سن 12 عاما اللواتي يعانين من التهاب المسالك البولية أو من التهاب بسيط في المثانة.

(أ ف ب)