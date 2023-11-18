الولايات المتحدة ستدفع ثمن دعم إدارة بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة

واشنطن ـ «القدس العربي»: من المتوقع أن تتلقى مكانة الولايات المتحدة في العالم لضربة قوية بسبب الحرب الإسرائيلية ضد غزة والتغطية على مجازر الأطفال والمستشفيات، وقال الخبراء إن رفض واشنطن الواضح لاستخدام نفوذها لوقف المذبحة المدنية قد يؤدي إلى أضرار أكبر حتى من حرب العراق.

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي نشر تقرير مثير للقلق من موقع «إكسيوس» بعد مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي.

ووفقا لمصادر لم تذكر اسمها، فإن هناك مخاوف متزايدة داخل إدارة الرئيس جو بايدن من أن الحكومة الإسرائيلية تريد استفزاز حزب الله لبدء حرب إقليمية أوسع من شأنها أن تشمل لبنان والدول المجاورة الأخرى، وكذلك الولايات المتحدة.

وهذا تذكير قوي بأن سياسة إدارة بايدن الحالية المتمثلة في الدعم غير المشروط للحرب الإسرائيلية على غزة لا تحمل في طياتها أي إيجابيات بل سلبيات فقط فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية، بالنسبة للعديد من المحللين الأمريكيين.

ويشكل تجنب حرب أخرى في الشرق الأوسط أولوية أساسية للرئيس جو بايدن، الذي ركزت حملته الانتخابية على إنهاء «الحروب الأبدية» وأعرب عن قلقه بشأن قدرة الولايات المتحدة على مواجهة عسكرية مستقبلية مع الصين.

مكالمة أوستن

في الواقع، وفقًا لموقع «أكسيوس» كانت مكالمة أوستن الهاتفية في نهاية الأسبوع على وجه التحديد للتعبير عن قلقه بشأن الهجمات الإسرائيلية في لبنان و«الحاجة إلى احتواء الصراع في غزة وتجنب التصعيد الإقليمي». وحسب ما ورد يحاول المسؤولون الأمريكيون منع هذه النتيجة منذ بداية الصراع.

وعلى الرغم من غياب حرب شاملة، فإن دعم واشنطن للحرب يؤدي بالفعل إلى وقوع خسائر في صفوف الأمريكيين. وحتى يوم الإثنين الماضي، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف لما لا يقل عن 52 هجومًا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى إصابة 56 جنديًا في العراق وسوريا. وفي حالة كلاسيكية من الهجمات الانتقامية، وقعت أربع من تلك الهجمات يوم الأحد الماضي وحده ردًا على الغارات الجوية الأمريكية على المنشآت المرتبطة بإيران، والتي كانت في حد ذاتها ردًا على هجمات الميليشيات السابقة على أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي مرحلة ما، اصطدمت طائرة بدون طيار أطلقتها طائرة بدون طيار مدعومة من إيران بثكنات أمريكية في قاعدة جوية عراقية، وفشلت في قتل القوات الأمريكية فقط لأنها كانت معيبة.

وليس هناك أي مصالح حقيقية للولايات المتحدة في هذه الحرب بالنسبة لضمان سلامة وأمن مواطنيها. ومن المؤكد أن إدارة بايدن تعتقد ذلك، لأنها استشهدت مرارًا وتكرارًا بالمواطنين الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس وأوضحت الأهمية التي توليها لعودتهم الآمنة. ومع ذلك، لا يزال المواطنون الأمريكيون محاصرين في غزة، وحياتهم مهددة ليس فقط بسبب حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة، بل أيضًا بسبب الحصار الذي خلق أزمة إنسانية مدمرة في القطاع.

وكلما طال أمد الحرب، كلما زاد الخطر على حياة هؤلاء الأمريكيين.

وفي الوقت نفسه، يحذر مسؤولو الإدارة بالفعل من أن الحرب ستؤدي إلى تأجيج الإرهاب، وهو نفس الشيء الذي قضت الولايات المتحدة العقدين الماضيين فيه، وآلاف الأرواح، وتريليونات الدولارات في محاولة لمكافحته.

وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيهًا في وقت مبكر من الحرب بأن هناك «احتمالًا متزايدًا لهجمات إرهابية أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأمريكية». وحذرت نشرة استخباراتية مسربة في نفس الوقت تقريبا من أن حزب الله والجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة» يدعون إلى شن هجمات على المواطنين والمصالح الأمريكية بشأن الصراع، وأن انفجار 17 تشرين الأول/أكتوبر في المستشفى المعمداني في مدينة غزة «من المرجح أن يستمر في إثارة ردود فعل شعبية وردود منظمة (منذ ذلك الحين، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر عدة مستشفيات في غزة)».

وتكثر التحذيرات المماثلة. فقد حذرت وزارة الأمن الداخلي من أن الولايات المتحدة أصبحت «في بيئة تهديد متزايدة» نتيجة للحرب. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي للكونغرس إن «العديد من المنظمات الإرهابية الأجنبية دعت إلى شن هجمات ضد الأمريكيين والغرب» وإن «الحرب المستمرة في الشرق الأوسط قد رفعت التهديد بشن هجوم ضد الأمريكيين في الولايات المتحدة بشكل عام».

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون إن المعدل غير المسبوق لمذابح المدنيين من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من المسلحين، مشددًا على أنه «كلما تمكنت بشكل أسرع من الوصول إلى النقطة التي توقف فيها الأعمال العدائية، يقل الصراع على السكان المدنيين. الذي يتحول إلى شخص يريد الآن أن يكون العضو التالي في حماس».

وفي الوقت نفسه، تلحق الحرب ضرراً عميقاً بسمعة الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولين من المنطقة وداخل الإدارة نفسها. وذكرت برقية دبلوماسية حصلت عليها شبكة «سي إن إن» أن الدبلوماسيين الأمريكيين في الدول العربية حذروا مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي من أن دعم بايدن للحرب «يفقدنا نحن الشعوب العربية لجيل كامل».

ويشبه هذا تمامًا ما قاله مسؤولو وزارة الخارجية غير الراضين لـ «هوف بوست» أنهم كانوا يسمعون من نظرائهم في الحكومات العربية.

وحسب ما ورد، تحذر مذكرة معارضة نظمها موظفو وزارة الخارجية من فشل الولايات المتحدة في انتقاد إسرائيل علنًا.

تصاعد التهديدات

ضد الولايات المتحدة

وقال مسؤولون لبايدن في جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة في مستوى تهديد مرتفع منذ بداية الحرب في غزة.

وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، للجنة: «أشعر بقوة أننا في بيئة شديدة التهديد».

وشدد النائب مارك غرين (الجمهوري عن ولاية تينيسي) رئيس اللجنة، على هذه النقطة، لكنه ألقى اللوم على إدارة بايدن.

وأضاف: «هذه واحدة من أخطر الأوقات في تاريخ الولايات المتحدة. بلا شك، الوطن أقل أمانا في ظل هذا الرئيس».

وقال راي والمسؤولون الآخرون إن الحرب بين إسرائيل وحماس تهدد بإثارة الإرهاب المحلي والدولي، وهو ما تقوله الوكالات الفيدرالية منذ بدء القتال قبل أكثر من شهر.

وقال وزير الأمن أليخاندرو مايوركاس: «على الرغم من أن التهديد الإرهابي في الولايات المتحدة ظل مرتفعًا طوال عام 2023 إلا أن هجوم حماس على إسرائيل، إلى جانب الأحداث الأخيرة الأخرى، أدى إلى زيادة تركيز الهجمات المحتملة على الأفراد والمؤسسات المستهدفة التي يُنظر إليها على أنها رمزية للصراع أو مرتبطة به».

وقال راي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يواصل مراقبة التهديدات في جميع أنحاء البلاد، والتي يستهدف الكثير منها الأفراد والمؤسسات اليهودية والمسلمة.

وأضاف: «أن مصدر قلقنا الأكبر ينبع من المجرمين المنفردين الذين استلهموا ـ أو ردوا على ـ الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، لأنهم يشكلون التهديد الأكثر احتمالا للأمريكيين، وخاصة المجتمعات اليهودية والمسلمة والعرب الأمريكيين في الولايات المتحدة».

وقالت مديرة مكافحة الإرهاب الوطنية كريستين أبي زيد، إن العديد من الإدارات الفيدرالية تعمل معًا للحفاظ على سلامة الأمريكيين، حيث يوفر المركز الوطني لمكافحة الإرهاب معلومات استخباراتية عبر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية.

وأضافت: «نحن مستمرون في المراقبة والتقييم واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة للولايات المتحدة في أعقاب هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر ضد إسرائيل والتوترات الإقليمية الناتجة عنها».