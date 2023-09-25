الولايات المتحدة ستلغي التأشيرات الورقية للإسرائيليين لدخول أراضيها

تل أبيب: ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن الإسرائيليين لم يعد مطلوبا منهم تأشيرة ورقية لدخول البلاد ولكن سوف يكون بمقدورهم السفر جوا إلى أمريكا بتصريح إلكتروني مخفض.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين “هذه أخبار عظيمة لكل المواطنين الإسرائيليين، حيث سوف يكون مقدورهم في غضون بضعة أسابيع، زيارة الولايات المتحدة بدون الحاجة للانتظار طويلا للحصول على تأشيرة من السفارة الأمريكية”، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وبدلا من ذلك، سوف يتمكن الإسرائيليون الذين لديهم جوازات سفر بيومترية الحصول على تأشيرة في غضون 72 ساعة من تاريخ تقديم طلبهم إلكترونيا. وسوف تكون التأشيرات صالحة لمدة تسعين يوما.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار في غضون بضعة أسابيع وعمليا، من المرجح أن يبدأ تنفيذه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف كوهين “إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرات يعد إنجازا دبلوماسيا”. وسوف يسهم إلغاء التأشيرة في إنعاش الاقتصاد بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة، مما يخفض الإجراءات البيروقراطية والتكاليف.

وفي يوليو/ تموز، بدأت إسرائيل السماح بدخول جميع المواطنين الأمريكيين عبر مطار بن غوريون في تل أبيب، بمن فيهم الأمريكيون من أصل فلسطيني الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في تغيير للسياسة تأمل أن يؤدي للسماح بدخول الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة دون تأشيرات.

وتمنع واشنطن محاولة إسرائيل منذ وقت طويل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأمريكية بسبب طريقة المعاملة المختلفة للمواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني، وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة ستراقب تنفيذ التغييرات.

(وكالات)