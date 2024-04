الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم كبير محتمل من إيران على إسرائيل رداً على ضربة دمشق

واشنطن- “القدس العربي”: يشعر مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن إيران ربما تخطط لضرب أهداف داخل إسرائيل ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا هذا الأسبوع والتي أسفرت عن مقتل العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون إن أي رد انتقامي سيكون داخل إسرائيل، ومن المتوقع أن يركز على أهداف عسكرية أو استخباراتية، وليس على المدنيين. وقالوا أيضًا إن الإدارة بدأت في دراسة الخيارات المتعلقة بكيفية الرد على مختلف التحركات الانتقامية المحتملة من جانب إيران، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم كبير محتمل من إيران.

وهددت إيران بالرد قائلة إن المبنى المدمر كان مبنى قنصليًا وبالتالي كان هجومًا على إيران نفسها.

وكتب محمد جمشيدي، أحد كبار مساعدي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، على موقع إكس أن طهران بعثت برسالة تحذر الولايات المتحدة من التورط في القتال بين إسرائيل وإيران.

In a written message, the Islamic Republic of Iran warns US leadership not to get dragged in Netanyahu's trap for US: Stay away so you won't get hurt. In response US asked Iran not to target American facilities.

