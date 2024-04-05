سياسة | دولي

الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم كبير محتمل من إيران على إسرائيل رداً على ضربة دمشق

5 - أبريل - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: يشعر مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن إيران ربما تخطط لضرب أهداف داخل إسرائيل ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا هذا الأسبوع والتي أسفرت عن مقتل العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون إن أي رد انتقامي سيكون داخل إسرائيل،  ومن المتوقع أن يركز على أهداف عسكرية أو استخباراتية، وليس على المدنيين. وقالوا أيضًا إن الإدارة بدأت في دراسة الخيارات المتعلقة بكيفية الرد على مختلف التحركات الانتقامية المحتملة من جانب إيران، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم كبير محتمل من إيران.

وهددت إيران بالرد قائلة إن المبنى المدمر كان مبنى قنصليًا وبالتالي كان هجومًا على إيران نفسها.

وكتب محمد جمشيدي، أحد كبار مساعدي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، على موقع إكس أن طهران بعثت برسالة تحذر الولايات المتحدة من التورط في القتال بين إسرائيل وإيران.

وقال:” حذرت جمهورية إيران الإسلامية في رسالة مكتوبة القيادة الأمريكية من الانجرار إلى فخ نتنياهو للولايات المتحدة: ابق بعيدا حتى لا تتأذى”، مشيراً إلى أن واشنطن طلبت عدم ضرب المنشآت الأمريكية خلال أي رد.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة طلبت من إيران عدم استهداف المنشآت الأمريكية هي “ببساطة خاطئة” و”تلفيق إيراني”.

وأضاف “تلقينا رسالة من إيران بعد الضربة في دمشق. وردًا على ذلك، أوضحنا أننا لسنا وراء الهجوم. كما حذرنا إيران من استخدام الضربة كذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة أو مهاجمة المنشآت أو الأفراد الأمريكيين”.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، الإثنين الماضي، القنصلية الإيرانية في دمشق، وقتلت الغارة الجنرال محمد رضا زاهدي، القائد العسكري الكبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي والذي أدار العمليات البرية في سوريا ولبنان، بحسب إيران. وقُتل عدة أشخاص آخرين، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يؤكدوا هويتهم بخلاف وصفهم بأنهم مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني.

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  1. يقول ابو راكان:
    أبريل 6, 2024 الساعة 9:07 ص

    يكفي إيران ان تورد للمقاومة سلاح نوعي يمرغ أنف إسرائيل في التراب ويجبرها على وقف الحرب .

    رد
  2. يقول abuelabed:
    أبريل 6, 2024 الساعة 9:25 ص

    هذه كذبت نيسان.

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