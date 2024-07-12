سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقّعان “خطة ردع نووي مشتركة”

12 - يوليو - 2024

حجم الخط
1

سيول: وقّعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، خطة مشتركة للردع النووي، لتحسين التعاون “ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية”.
وبحسب البيان الذي أصدره المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، مساء الخميس، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في لقائهما على هامش قمة الناتو بواشنطن، الخطوةَ المتخذة ضد كوريا الشمالية بأنها “تقدم عظيم”.
وأشار البيان إلى أن كبار مسؤولي الدفاع في البلدين وقّعوا على خطة ردع نووي مشتركة لتعزيز التعاون “ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ” في شبه الجزيرة الكورية.
وأكد على تقديم “رد سريع وساحق وحاسم” على أي هجوم نووي من كوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية.
وذكر أن “بايدن ويون شددا على أن الخطة تضع أساسا متينا لتطوير التعاون بين البلدين في مجال الردع الموسع”.
ولم يتضمن البيان تفاصيل “خطة الردع النووي المشتركة” بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 12, 2024 الساعة 11:09 ص

    هههه حرب عالمية ثالثة والثالثة ثابتة 🤔😎🚀

    رد

أخبار ذات صلة

واشنطن تدرس نشر مقاتلات “إف 35” بشكل دائم في كوريا الجنوبية
27 - أبريل - 2025
الادعاء الكوري الجنوبي يوجه اتهامًا للرئيس السابق مون جاي إن بتلقي الرشوة
24 - أبريل - 2025
كوريا الشمالية تهدد بردّ انتقامي على تحليق قاذفات قنابل أمريكية فوق كوريا الجنوبية
17 - أبريل - 2025
كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
10 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية