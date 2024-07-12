الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توقّعان “خطة ردع نووي مشتركة”

سيول: وقّعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، خطة مشتركة للردع النووي، لتحسين التعاون “ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية”.

وبحسب البيان الذي أصدره المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، مساء الخميس، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في لقائهما على هامش قمة الناتو بواشنطن، الخطوةَ المتخذة ضد كوريا الشمالية بأنها “تقدم عظيم”.

وأشار البيان إلى أن كبار مسؤولي الدفاع في البلدين وقّعوا على خطة ردع نووي مشتركة لتعزيز التعاون “ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ” في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد على تقديم “رد سريع وساحق وحاسم” على أي هجوم نووي من كوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية.

وذكر أن “بايدن ويون شددا على أن الخطة تضع أساسا متينا لتطوير التعاون بين البلدين في مجال الردع الموسع”.

ولم يتضمن البيان تفاصيل “خطة الردع النووي المشتركة” بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

(الأناضول)