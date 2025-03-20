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اليابان أول فريق يتأهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم بعد الفوز على البحرين

20 - مارس - 2025

منتخب اليابان - أرشيف

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طوكيو: فازت اليابان 2-صفر على البحرين في سايتاما اليوم الخميس لتصبح أول فريق يتأهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم وتمدد سلسلة ظهورها في النهائيات لثماني مرات متتالية.

وستقام النسخة المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وهي الأولى التي تضم 48 فريقا بعد زيادة المنتخبات من 32 في نسخة قطر 2022.

وسجل دايتشي كامادا وتاكيفوسا كوبو هدفي اليابان في الشوط الثاني ليحجز فريق المدرب هاجيمي مورياسو مكانه في النهائيات العام المقبل.

وضمن هذا الفوز إنهاء اليابان المجموعة في أول مركزين إذ تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة بفارق تسع نقاط عن منتخب أستراليا الثاني.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

(رويترز)

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