سياسة | دولي

اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

13 - يوليو - 2024

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طوكيو: أعلنت اليابان أنها ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار “تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو، إنهم يدعمون “حل الدولتين” في الشرق الأوسط.

وأشارت يوكو إلى أن بلادها تتفهم “هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة” وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت “فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام”.

(الأناضول)

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