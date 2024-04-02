اليابان ترفع تعليق تمويلها لوكالة أونروا

طوكيو: ذكرت وكالة جيجي للأنباء اليوم الثلاثاء أن الحكومة اليابانية رفعت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.
(رويترز)
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موقف يعبر عن صحوة الضمائر البشرية ورجوع الذكرى إلى الوراء في زمان غير بعيد يشهد عليه أشخاص لا زالوا على قيد الحياة إلى الآن رغم معاناتهم من هول ما أصابهم بالأمس القريب. هذا تعبير عفوي ولكن حقيقة عصرنا تقول أن هناك حسابات جيوسياسية جديدة تدفع إلى هذا التعاطف المستدرك.
موقف يعبر عن صحوة الضمائر البشرية ورجوع الذكرى إلى الوراء في زمان غير بعيد يشهد عليه أشخاص لا زالوا على قيد الحياة إلى الآن رغم معاناتهم من هول ما أصابهم بالأمس القريب. هذا تعبير عفوي ولكن حقيقة عصرنا تقول أن هناك حسابات جيوسياسية جديدة تدفع إلى هذا التعاطف المستدرك.