سياسة | دولي

اليابان ترفع تعليق تمويلها لوكالة أونروا

2 - أبريل - 2024

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طوكيو:  ذكرت وكالة جيجي للأنباء اليوم الثلاثاء أن الحكومة اليابانية رفعت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

(رويترز)

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  1. يقول Mohamed:
    أبريل 2, 2024 الساعة 2:25 م

    موقف يعبر عن صحوة الضمائر البشرية ورجوع الذكرى إلى الوراء في زمان غير بعيد يشهد عليه أشخاص لا زالوا على قيد الحياة إلى الآن رغم معاناتهم من هول ما أصابهم بالأمس القريب. هذا تعبير عفوي ولكن حقيقة عصرنا تقول أن هناك حسابات جيوسياسية جديدة تدفع إلى هذا التعاطف المستدرك.

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