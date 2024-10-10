اليابان تعزز حظوظها في بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية في عقر دار منتخب السعودية

الرياض: واصل منتخب اليابان انطلاقته المثالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم .2026

وتقدم المنتخب الياباني خطوة هامة نحو التأهل للمونديال، عقب فوزه الثمين بهدفين نظيفين على مضيفه منتخب السعودية، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة للمرحلة الحاسمة للتصفيات المؤهلة للبطولة العالمية، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعلى ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدّة، افتتح دايتشي كامادا التسجيل للمنتخب الياباني في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله كوكي أوجاوا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81.

ورفع منتخب اليابان، الذي لم يغب مطلقا عن كأس العالم منذ نسخة المسابقة عام 1998 في فرنسا، رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل التحليق في صدارة المجموعة منفردا، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب السعودي، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه بنفس الرصيد.

ومن المقرر أن تقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي السعودية مع البحرين في جدّة، واليابان مع أستراليا في سايتاما، والصين مع إندونيسيا في كينجداو.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا للمونديال على 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

وكانت البداية سريعة من جانب المنتخبين، حيث سدد سالم الدوسري كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها زيون سوزوكي حارس مرمى اليابان في الدقيقة التاسعة.

في المقابل، نجحت اليابان في تسجيل هدف السبق الأول في الدقيقة التاسعة، بعد أن هيأ هيديماسا موريتا كرة برأسه إلى دايتشي كامادا الذي تابعها في المرمى.

وحاول المنتخب السعودي لملمة أوراقه من جديد، وكان الأفضل فنيا في الدقائق التي تلت التأخر بالنتيجة، وتعددت المحاولات على المرمى الياباني، لكنها اصطدمت بجدار دفاعي محكم استطاع تأمين مرمى الضيوف.

وأبعد الحارس سوزوكي بصعوبة ضربة رأس من حسن قادش إلى ركلة ركنية في الدقيقة 36، ثم وجه قادش مرة أخرى ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بسلام على مرمى اليابان فوق العارضة في الدقيقة 38.

وتكررت محاولات المنتخب “الأخضر” حيث جاءت أخطر الفرص في الدقيقة 42، حينما تسلم سعود عبد الحميد الكرة وسددها قوية من خارج منطقة الجزاء، تألق في إبعادها الحارس الياباني سوزوكي إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

ثم كان الرد الياباني عبر تسديدة قوية بواسطة أياسي أويدا من خارج المنطقة أبعدها أحمد الكسار، حارس مرمى السعودية إلى ركلة ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وظهرت الندية بين المنتخبين في بداية الشوط الثاني، حيث تقاسما السيطرة على مجريات اللعب، بينما لم تكن هناك فرص حقيقية على كلا المرميين، بعد أن كانت معظم المحاولات تنتهي على حدود منطقة الجزاء.

ودفع الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، بورقتي فيصل الغامدي وعبد الله رديف، وقبلها منذ مطلع الشوط أشرك صالح الشهري، في حين استعان هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان، بخبرات كوكي أوجاوا ودايزن مايدا، للحفاظ على النتيجة.

ونجح البديل أوجاوا في تعزيز تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 81، عندما ارتقى فوق الجميع لكرة قادمة من ركلة ركنية، وعكسها برأسه في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد الكسار.

وألقى المنتخب السعودي بكل ثقله من أجل تدارك تأخره بالنتيجة، وجاءت ضربة رأس من عبد الله رديف فوق العارضة في الدقيقة 87، ثم كادت ضربة رأس من زميله صالح الشهري أن تشكل خطرا حقيقا على المرمى الياباني، لكن الكرة علت المرمى في الدقيقة 89.

ونشط الخط الهجومي لأصحاب الأرض أكثر بدخول عبد الرحمن غريب الذي حاول أكثر من مرة التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن النتيجة ظلت على حالها دون حدوث أي تغيير حتى صافرة النهاية.

(د ب أ)