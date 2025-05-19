لايف ستايل | صحة

اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل بعد تفشي إنفلونزا الطيور

19 - مايو - 2025

طوكيو: قال مسؤول بوزارة الزراعة اليابانية الاثنين إن اليابان علّقت استيراد لحوم الدواجن من مدينة مونتينيغرو في جنوب البرازيل والدواجن الحية من ولاية ريو غراندي دو سول في أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور.

دخل الحظر حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد أن أكدت البرازيل، أكبر دولة مُصدرة للدجاج في العالم، أول تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الدجاج من البرازيل، وقد يؤثر انتشار إنفلونزا الطيور في البرازيل على سوق اللحوم في اليابان حيث تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بالفعل. وقالت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك إن معدل الاكتفاء الذاتي لليابان من لحوم الدواجن بما يشمل المنتجات المصنعة يبلغ حوالي 65 بالمئة.

وفي السنة المالية 2024، التي انتهت في 31 مارس/ آذار، استوردت اليابان حوالي 429 ألف طن من لحوم الدجاج من البرازيل وهو ما يمثل 70 بالمئة تقريبا من واردات لحوم الدواجن باستثناء المنتجات المصنعة.

وقال مسؤول في الوزارة “سنراقب عن كثب تأثير ذلك على التوزيع المحلي وأحوال السوق”.

(رويترز)

