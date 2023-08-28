اليابان تعلق محاولة إطلاق صاروخ يحمل مركبة للهبوط على القمر بسبب الرياح

طوكيو: علقت وكالة الفضاء اليابانية عملية الإطلاق التي كانت مقررة اليوم الإثنين لصاروخ من طراز إتش-2 إيه إلى الفضاء، وفقا لما ذكرته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن عملية الإطلاق. وكان من المقرر أن يحمل الصاروخ مركبة للهبوط على القمر.

وقالت وحدة خدمات الإطلاق التابعة للشركة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (المعروف سابقا باسم تويتر) إن عملية الإطلاق ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لأن ظروف الرياح في طبقات الجو العليا لم تكن مواتية.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب اليابان في الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي (0026 بتوقيت غرينتش) اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة في بث مباشر على موقع يوتيوب إن الشركة المسؤولة عن عملية الإطلاق ستقدم المزيد من التفاصيل خلال وقت لاحق.

ويحمل الصاروخ المركبة الفضائية “سمارت لاندر لاستكشاف القمر” وقمرا صناعيا للتصوير بالأشعة السينية.

(رويترز)