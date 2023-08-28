لايف ستايل | تكنولوجيا

اليابان تعلق محاولة إطلاق صاروخ يحمل مركبة للهبوط على القمر بسبب الرياح

منذ ساعتين

حجم الخط
0

طوكيو:  علقت وكالة الفضاء اليابانية عملية الإطلاق التي كانت مقررة اليوم الإثنين لصاروخ من طراز إتش-2 إيه إلى الفضاء، وفقا لما ذكرته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن عملية الإطلاق. وكان من المقرر أن يحمل الصاروخ مركبة للهبوط على القمر.

وقالت وحدة خدمات الإطلاق التابعة للشركة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (المعروف سابقا باسم تويتر) إن عملية الإطلاق ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لأن ظروف الرياح في طبقات الجو العليا لم تكن مواتية.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب اليابان في الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي (0026 بتوقيت غرينتش) اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة في بث مباشر على موقع يوتيوب إن الشركة المسؤولة عن عملية الإطلاق ستقدم المزيد من التفاصيل خلال وقت لاحق.

ويحمل الصاروخ المركبة الفضائية “سمارت لاندر لاستكشاف القمر” وقمرا صناعيا للتصوير بالأشعة السينية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السفيرة الهندية لدى الأمم المتحدة تعتذر عن الإجابة على سؤال لـ”القدس العربي” بشأن كشمير
24 - أغسطس - 2023
مهمة ناسا الاختبارية “أرتيمس1” تدخل إلى المدار حول القمر
26 - نوفمبر - 2022
الملكة‭ ‬في‭ ‬الغيوم‭ ‬وصدام‭ ‬في‭ ‬القمر‭!‬
9 - سبتمبر - 2022
ناسا تستعد لمحاولة ثانية لإطلاق برنامج أرتميس إلى القمر
3 - سبتمبر - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية