سياسة | دولي

اليابان تعلن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 65 مليون دولار للفلسطينيين

منذ 31 دقيقة

وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

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طوكيو:  قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الجمعة خلال زيارة للمنطقة شملت إسرائيل والأردن إن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار انطلاقا من القلق بشأن الصراع في غزة.

وفي حديثها للصحافيين في الأردن بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرها الفلسطيني رياض المالكي، قالت كاميكاوا أيضا إن اليابان تخطط لتقديم مساعدات مادية لغزة التي مزقتها الحرب.

وأردفت كاميكاوا أنه “من الضروري أن تتمكن إسرائيل وفلسطين من التعايش بسلام من أجل منع تكرار أي عمل إرهابي مأساوي آخر”، مضيفة أنها أبلغت كوهين والمالكي بدعم اليابان المستمر لحل الدولتين.

وتأتي الزيارة قبل أيام من استضافة اليابان لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو مع تفاقم الأزمة في غزة في ظل رفض إسرائيل الدعوات لهدنة إنسانية وتحذير حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية من التصعيد وامتداد الصراع إلى المناطق المجاورة.

وأحجمت كاميكاوا عن التعليق على ما إذا كانت الضربات الإسرائيلية على غزة تقع ضمن حدود القانون الدولي، لكنها قالت إنه يجب على الجهات الفاعلة الالتزام بروح حماية حقوق الإنسان وعدم التسبب في وفيات لا داعي لها بين المدنيين.

(رويترز)

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