اليابان تمتنع عن تقييم تصرفات الجيش الإسرائيلي

طوكيو: أكدت الحكومة اليابانية أنها تمتنع عن إجراء أي تقييمات بما فيها القانونية لتصرفات الجيش الإسرائيلي في حربه المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية كاميكاوا يوكو في مؤتمر صحافي، الثلاثاء.

وشددت يوكو على “الأهمية البالغة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل عاجل، وخلق وضع يضمن أنشطة المساعدات الإنسانية”.

وأعرب عن أمله بتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني بسرعة وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، قائلًا: “انطلاقا من هذا الاعتقاد، ندعو جميع الأطراف بما في ذلك إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة”.

وأشار أنهم مدركون لارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، مضيفًا: “من الصعب فهم الحقائق بشكل كامل (في المنطقة)، ونمتنع عن إجراء أي تقييمات بما في ذلك التقييمات القانونية لتصرفات الجيش الإسرائيلي، وندرك أن عدد الضحايا المدنيين آخذ في التزايد وأن الوضع الإنساني على الأرض مأساوي للغاية”.

وقال الوزير الياباني إن بلاده تدعو إلى “الامتثال للقانون الدولي على رأسه القانون الإنساني الدولي”.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحا حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.

وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمال القطاع إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)