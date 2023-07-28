اليابان توسع نطاق حظرها على صادرات السيارات إلى روسيا

طوكيو: قررت اليابان، اليوم الجمعة، توسيع نطاق الحظر المفروض على صادرات السيارات إلى روسيا، اعتبارا من 9 آب/أغسطس المقبل، ليشمل السيارات المستعملة، بما يتسق مع عقوبات مجموعة الدول السبع، وسط الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.

وحظرت اليابان بالفعل، بدءا من شهر نيسان/إبريل من العام الماضي، شحنات السيارات الفاخرة إلى روسيا، والتي تزيد قيمتها عن 6 ملايين ين ياباني (43 ألف دولار)، وسيشمل الإجراء الأخير، السيارات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل، والتي تتجاوز سعة محركها 1900 سي سي، والسيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك إطارات المركبات الكبيرة.

ويزداد الطلب على السيارات اليابانية في روسيا، ومن المرجح أن يوجه قرار توسيع الحظر، ضربة أخرى لموسكو، وسط غزوها العسكري المستمر لأوكرانيا، والذي بدأ في شباط/فبراير 2022.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات اليابانية إلى روسيا 9ر603 مليار ين في عام 2022، بانخفاض 30% عن العام السابق. وشكلت سيارات الركاب، ومعظمها من السيارات المستعملة، أكثر من نصف هذا الرقم.

(د ب أ)