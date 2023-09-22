اليسار الحقيقي واليسار «الووكي»

سوزان نايمان من الفيلسوفات المُجدّدات لسؤال الأخلاق في عالم اليوم. عُرفت قبل عشرين عاماً بكتابها، المرجعي، «الشرّ في الفكر الحديث» حيث تعقبت على نحو شيّق وفطن تاريخ الفلسفة الغربية، من زاوية المفاصلة المديدة بين خصلتين، واحدة ترى إبداء القول في «ما الشرّ؟» وثانية خصلة ترى الشرّ في كل محاولة هادفة لتعليله وتفسيره. عُرفت نايمان أيضاً بكتابها حول «الوضوح الأخلاقي» ولومها اليسار لتخليه عن الإتيقا وجعلها مناطاً لليمين، ابتداء من عدم إدراكه كيسار أن للإنسان حاجات أخلاقية، أسوة بتلك الاقتصادية.

نايمان الأمريكية أساساً، والمولودة في عائلة يهودية أشكينازية بولاية جيورجيا، تقيم منذ مطلع الألفية في ألمانيا، حيث تشرف على «منتدى أينشتاين» الذي يُقدّم نفسه كمختبر مفتوح عابر للاختصاصات والبلدان لتنمية التفاعل بين العقول.

تصنّف نايمان نفسها على اليسار، على الطريقة الأمريكية «الكامبوسية» التي لا تربط الالتزام اليساري هذا بتجربة حزبية، بل بفاعلية نصّية هنا، ونشاطية مدنية هناك.

من هذه الناحية تجدها قريبة سوسيولوجياً من منقوديها ممن اختارت الإغارة «المفيدة» عليهم مؤخراً. وليس مفسداً للفائدة هنا التنبيه إلى ما يعلق به النقاش برمّته حول اليسار والعوائق الحائلة دون تفعيله في عصرنا من انحباس نسبي بين أرجاء «الحرم الجامعي» وقاعاته وكواليسه، والمناوشة بين «الزملاء» عوضاً عن التعبير عن حيثيات اجتماعية متعارضة تجد أو تصيغ كل منها شكل اليسار الذي يعبّر عن تطلعاتها ومصالحها بشكل أجدى وأجدر.

ونايمان لا تزال تنادي بالاشتراكية، وتذكّر بأن آلبرت أينتشاين ظلّ متمسّكاً بالفكرة الاشتراكية وفي ذروة احتدام الحرب الباردة. وهي ترى أن الفارق الأساسي بين الاشتراكيين والليبراليين أن الآخرين يكتفون باقتضاء الحقوق السياسية بشكل شارط في حين يرهنون التحفيزات والمكاسب وشبكات الأمان الاجتماعية في قيد الإحسان أو التحسين. أما الاشتراكيون فتراهم نايمان معشر الذين لا يقتصرون على الحقوق السياسية، بل يقتضون الحقوق الاجتماعية في العمل والتربية والصحة والسكن معها، ولا يرون في ما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 من هذه الحقوق تطلعات خيالية لا سبيل إلى إحقاقها، بل يربطون رأساً وعلى الدوام بين الواقع والعدالة. يرفضون النظر إلى العدالة على أنّها ستبقى محكومة بأن تظلّ مقصية عن العالم، بل لا يرونها كفكرة وكمسارات محجوبة تماماً عن تاريخه من الأساس. اشتراكية تحت سقف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذاً. تتعامل مع انقضاء «الاشتراكية العلمية» كما لو أنها كانت شيئاً مفروغاً منه، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن طروحها غير يوتوبية. وربما كانت هذه مشكلة مزدوجة مع اشتراكية نايمان. في أنها لا علمية ولا يوتوبية. لكن، «كتّر الله خيرها» ما يسع الواحد يقول، في زمن انفضاض الأناس عن الاشتراكية بكل مندرجاتها، أو نسيان اسقاط تسميتها عن أنظمة وأحزاب ما عادت أساساً تعير انتباهاً لاستمرار حملها لهذه الكنية.

المهم أن نايمان اختارت لهذا العام أن تدلي بدلوها في النقاش حول بدع أهل الووك، معشر «المتيقظة» هؤلاء، وقد رأينا في المقالة السابقة كيف أن عالمة الاجتماع الفرنسية نتالي إينيك آثرت احتسابهم صنفاً مستجدّاً من صنوف «التوتاليتارية» يتوسّلون قضايا المجموعات اللاحق بها اضطهاد وضيم وإقصاء إثنياً أو جندرياً أو دينياً للتسلّط كرقباء ومحتسبين على الثقافة والأكاديميا، وعلى الأدب كما الفن، سابقه ولاحقه، يبتغون تشذيبه بل تطهيره من كل شبهة نَيل أو حطّ من واحدة من الجماعات اللاحق بها مظلومية تاريخية مديدة، ويراكمون من وراء ذلك رأسمالاً من التسلّط والسلبطة.

تركة عصر التنوير كما تركة اليسار التاريخي للقرنين الماضيين لا تبدوان ملهمتين أو شاحذتين كفاية لهذه الهمة الكونية الأممية

بخلاف اينيك، تتفادى نايمان وصم أهل اليقظان من جماعة «المنقبضة» هؤلاء بالتوتاليتارية، فالمسألة عندها ليست ما يختزنه أهل الووك من عنف وعدوان بحجة الثأر لمظالم الجماعات المكرّسة كمصادر للشرعية الإفتراضية لهذا النوع من الخطاب المحتقن بل ما يعتورهم من زغل وبهتان.

المسألة عندها بوجه جماعات الهوية الووكية هؤلاء هي وجوب عدم استعداد الاشتراكيين، المنطلقين من عقلانية عصر التنوير الكونية قبل أي شيء آخر، التخلي عن «اليسار» لهؤلاء المُتوجّسة.

في الوقت نفسه، بخلاف اينيك، ليس ما تطمح إليه نايمان هو تدشين جبهة اشتباك متواصلة مع «بني الووك» وهي تقرّ بأنه في عصر تهدد فيه حركات اليمين المتشدّد الديمقراطية في كل مكان قد تبدو المساجلة مع الووكيين عنجهية نرجسية. الا أنها توضح في المقابل أن ما يفصلها عن أهل الووك ليس اختلافات وجيزة أو طفيفة، وإنما مسائل تدخل في أساس معنى اليسار. وليست هي باختلافات على التكتيك أو اللهجة أو الأسلوب. المفارقة في المقابل أن نتالي اينيك التي تحمل على الووكيين بحدة ملقية عليهم جريرة التوتاليتارية، تشدد في الوقت نفسه على أن مشكلتها تكمن أولا في أسلوبهم لا في المقاصد. أما نايمان، ورغم أنها لا تساجل مع الووكيين على خلفية ما يستجمعون من عنف وعدوانية، لكن مشكلتها معهم أكثر جذرية، تتصل بالمقاصد. فهو قوم يعملون في الصبح والمساء على تجريد اليسار من هويته الكونية، الأممية. وتفكيك ما في جعبته من أسلحة في وجه اليمين.

اينيك كانت مهتمة بأن تظهر في كتابها أن نقد الووك من موقع اليمين لا يفسد لليساريين الرافضين للغة الووك حجة، في حين أن نايمان تشدّد على أنّ اليسار لن يكون يسارياً اليوم إلا «بتبديع» أهل الووك وتنحيتهم منه.

الووكية آذاك واحدة من مظاهر حركة الترنح العالمية في اتجاه اليمين، حتى ولو استثمر فيها اليمين نفسه لهجاء اليسار كله، ووصمه بها. لقد أفرزت تقليعات الووك مناخاً من الاستلاب الفكري والثقافي يستغله اليمين، الذي يطيب له قذف كل من يقف بوجه العنصرية بالووكية المحمومة. لكن هجمة اليمين على الووك والقاء تبعته على غير أهله المباشرين لا يلغي أن الووكيين قد انحرفوا عن كل مسار تغييري اجتماعي، في اتجاه حصر السياسة بالصراع على الرموز. بالنسبة للوكيين ثمة جماعات يناجون كل واحدة منها بهويتها ورموزها، وأقصى ما هو متاح للمهمشين والمقصيين من هذه الجماعات هو التقاطع بين هوياتهم لتشكيل مشهد تصفه نايمان بأنه «غابة من الجراح المزمنة». التقاطعية بين الهويات هي على النقيض من الكونية والأممية.

ولا تنسى نايمان أن ترفق نقدها لكيفية استخدام اليمين لشماعة الووكية ضد اليسار كله، مع دمج الرأسمالية للووكية في قالبها التسويقي، إذ باتت هناك سلع «ووكية» يجري تسويقها في اتجاه الجماعات المُعرَّفة على أساس الهوية «المُعاناتية».

الووكية في أساسها نزعة افتئاتية على كونية عصر الأنوار. وكتاب نايمان يتواشج هنا مع مضامين كتاب الفرنسية ستيفاني روزا «هل اليسار ضد الأنوار؟» 2020. سوى أن روزا اختارت تحميل المسؤولية عن هذا الدرك الى بعض من منزلقات ثيودور ادورنو وماركس هوركهايمر في «ديالكتيك العقل» إذ ذهبت أن نقدهما للعقلانية التنويرية ومماثلتهم لها مع نقائضها بحجة أنه العقل الأداتي الحداثي إياه، يعقل حيناً، ويهذي حيناً آخر، هو نقد كان من السهل توظيفه لمحاربة كل نظرة كونية جامعة، أسوة بمحاربة النزعة الكونية من على يمين. اليمين يرفض هذه اليونيفرسالية بحجة تمسكه بالخصوصية والفرادة واليسار الأنتي تنويري يستهدف اليونيفرسالية نفسها بحجة أنها غير صادقة وغير قويمة ولم يَصِنْها الساعون لها عن الشبهات والمطاعن والسقطات.

تتفادى نايمان ملف مدرسة فرانكفورت وأثرها هنا. التهديف عندها يركز على أثر كل من الفقيه الدستوري الألماني المحافظ كارل شميت والفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو (وفوكو كان أيضاً هدفاً لراجمات ستيفاني روزا). تقرّ نايمان بأنه ليس غرضها التفتيش الآن عن أعمق وأثرى قراءة لأعمال شميت المتواطئ مع النازيين، أو فوكو، الذي استعدى ديكارت وشغف بثورة الخميني، وإنما هي معنية بتعين أثر كل منهما على أهل الووك. وقد يلومها لائم عن وجاهة هنا أنّها تسلّم للوكيين تركة ميشال فوكو بدل أن تتطعن في أهلية تنسبهم إليه أو غرفهم من معينه.

أو قل أنها معنية بتقدير الآثار الوخيمة لاختلاط أثر شميت وفوكو عند أهل البدع الووكية. فعند المتيقظة أو المتوجسة ليست العدالة، أي عدالة، إلا قناعاً من أقنعة سلطة ما، وهذا من أثر شميت، وليست المعرفة إلا شكلا لسلطة، وأشكال المراقبة والقمع الحداثية أكثر خبثاً وضراوة من تلك السابقة على الحداثة، وهذا من أثر فوكو. النتيجة هي جحود مزدوج بمنجزات الحداثة والتنوير من جهة، وبكل الآليات التي جعلت للعدالة حيثيات غير مختزلة بمفهوم السلطة.

تبدو نايمان رغبوية أكثر من اللزوم حين تجعل الأمور بحدية أنه «إما الكونية – الجامعة، وإما القبلية – التقاطعية».

لكنها في المقابل تستهجن، وعن جدارة، كيف أمكن لأهل الهويات المحتقنة اليمينية الائتلاف والتكاتف على امتداد العالم، يتبعهم على المقلب الآخر أهل الووك، في حين أنه في العالم المعولم والذي يزداد اتصالاً وتداخلاً شحبت الكونية – الأممية في اليسار، بدلاً من أن يشتد عودها وتزدهر. لكن ألا يدل هذا أن تركة عصر التنوير كما تركة اليسار التاريخي للقرنين الماضيين لا تبدوان ملهمتين أو شاحذتين كفاية لهذه الهمة الكونية الأممية؟ مسؤولية أهل الووك تظلّ ثانوية هنا.

كاتب من لبنان