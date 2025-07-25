اليسار الفرنسي لماكرون عن الاعتراف بدولة فلسطينية: الآن.. وليس في سبتمبر

باريس- “القدس العربي”: أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليلة الخميس، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ردود فعل سياسية متباينة في فرنسا.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه “يجب بناء دولة فلسطين، وضمان قدرتها على البقاء، والسماح لها، من خلال قبول نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل”.

ريما حسن: الاعتراف بدولة فلسطين ليس منّة بل هو واجب.. فرنسا متأخرة جداً

وجدّد إيمانويل ماكرون دعوته إلى “وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة” لقطاع غزة.

حزب “التجمع الوطني”، اليميني المتطرف، ندد رئيسه جوردان بارديلا بمبادرة وصفها بأنها خطيرة، مشيرًا إلى أنها قد تعزز من قوة حركة “حماس”. وقال: “هذا القرار المتسرع، الذي تحركه اعتبارات سياسية شخصية أكثر من كونه نابعًا من سعي صادق لتحقيق العدالة والسلام، سيمنح “حماس” شرعية مؤسسية ودولية غير متوقعة”.

أما زميله النائب البرلماني سيباستيان شينو، فقد كتب: “في النهاية، يبدو أن الإرهاب يؤتي ثماره”.

وقال النائب البرلماني الآخر عن الحزب، جوليان أودول، إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين هو “أجمل هدية قُدّمت لحماس”.

على النقيض، اعتبر اليسار الراديكالي أن إعلان الرئيس الفرنسي أتى متأخرًا جدًا. وأشاد زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان-لوك ميلانشون بـ “نصر معنوي”، غير أنّه عبّر عن أسفه لتأجيل التنفيذ حتى سبتمبر/أيلول المقبل. وقال: “لماذا في سبتمبر وليس الآن؟ وماذا عن الحظر على الأسلحة؟ وماذا عن قطع اتفاق التعاون؟ نحن نطالب بوقف فوري للإبادة الجماعية”. ودعا زعيم حزب “فرنسا الأبية” إلى “التزام واضح وفوري ضد الجريمة”.

وبدورها، صرّحت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اليساري الراديكالي، ماتيلد بانو: “بعد 22 شهرًا من بدء الإبادة الجماعية، هذا أمر ضروري، وهو انتصار للحراك الشعبي”. كما اعتبر منسق الحزب مانويل بومبار، أن إعلان رئيس الدولة هو “انتصار للتعبئة الشعبية”. وتساءل عن سبب انتظار إيمانويل ماكرون “حتى سبتمبر” للإعلان عن هذا الاعتراف “في حين أن الرعب اليومي في غزة يتطلب التحرك الآن”.

وأشارت النائبة الأوروبية الفرنسية-الفلسطينية عن الحزب ريما حسن إلى أن “الاعتراف بدولة فلسطين ليس منّة، بل هو واجب”. وأضافت أن “فرنسا متأخرة جدًا في هذا الموضوع”، مشيرة إلى أن نحو 150 دولة قامت بالفعل بهذه الخطوة.

على اليسار كذلك، عبّرت الأمينة العامة لحزب الخضر، مارين تونديلييه، عن أملها في أن “يساعد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين من الآن سكان غزة، ضحايا إبادة جماعية جارية”. فيما اعتبر السكرتير الوطني للحزب الشيوعي، فابيان روسيل، أن “الوقت حان للأفعال” ودعا ماكرون إلى “فرض عقوبات على نتنياهو”.

أما السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، فقد “رحب بالقرار” الصادر عن ماكرون، لكنه اعتبر أنه “يجب أن يترافق مع فرض عقوبات طالما استمرت الإبادة الجارية” في قطاع غزة. “يجب إنهاء هذه المأساة في غزة، والسماح بعودة الرهائن الإسرائيليين الأحياء إلى عائلاتهم. كفى دماء، كفى دموع”، كتب زعيم الحزب الاشتراكي.

وفي صفوف الحكومة، رحبت وزيرة التعليم إليزابيث بورن بـ”إعلان إيمانويل ماكرون”، معتبرة أن “حل الدولتين (…) هو الطريق الوحيد إلى سلام (…) دائم”.

رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دوفيلبان قال إنه “بعد ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، الآن واجب التحرك والحماية”.. واعتبر أن القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر، هو قرار تاريخي، طال انتظاره، وشجاع، ويشرف قيمنا العالمية، لكنه يلزمنا فورًا بالتحرك.

ميلانشون: لماذا في سبتمبر وليس الآن؟ وماذا عن الحظر على الأسلحة؟ وماذا عن قطع اتفاق التعاون؟ نحن نطالب بوقف فوري للإبادة الجماعية

أما المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) إن الإعلان الذي أدلى به رئيس الجمهورية بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية “دون شروط مسبقة” يُعد خطأً أخلاقيًا، وخطأً دبلوماسيًا، وخطرًا سياسيًا. وأضاف أن هذا القرار سيُستخدم من قبل حركة “حماس” كـ “نصر رمزي” و”مكافأة على الإرهاب الذي حدث في 7 أكتوبر”، على حد تعبير المنظمة.

وكان إيمانويل ماكرون قد تحدث عن هذا الاعتراف بدولة فلسطين من قبل عدة مرات، خلال الأشهر الماضية. فعلى سبيل المثال، عقب زيارة إلى مصر في أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين “في يونيو/حزيران”، وذلك خلال مؤتمر كانت ستشارك في رئاسته مع المملكة العربية السعودية في نيويورك. إلا أن المؤتمر تم تأجيله في نهاية المطاف بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.