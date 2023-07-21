اليمن.. إدانات ووقفات مستنكرة لتكرار سماح السويد بالإساءة للقرآن الكريم

عدن- “القدس العربي”: أدانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، تكرار سماح السلطات في السويد بالإساءة للقرآن الكريم بذريعة حرية التعبير، معتبرة أن “الإساءة للمقدسات الإسلامية واستفزاز مشاعر المسلمين ليست من القيم الإنسانية والأخلاقية ولا تمت لحرية التعبير بصلة”.

وقال بيان للوزارة إن السماح للمتطرفين المتبنين للكراهية بالإساءة للمعتقدات الاسلامية يسيء للسويد ويوتر علاقاتها مع الدول الإسلامية”، مطالبا الحكومة السويدية بـ “وضع حد لهذه التصرفات الرعناء ووقف تكرار هذه الجريمة التي تتنافى مع حرية المعتقد”.

إلى ذلك شهد عدد من المدن اليمنية عقب صلاة الجمعة وقفات احتجاجية منددة ومستنكرة تكرار سماح السلطات السويدية بالإساءة للقران الكريم.

كما أدانت وزارة حقوق الانسان في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين (غبر معترف بها) تكرار إحراق المصحف الشريف في السويد.

وأوضحت الوزارة في بيان “أن هذا الفعل بقدر ما هو تحدٍ واضحٍ لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم، فإنه يكشف النزعة السويدية والغربية لإثارة العنف والكراهية والفوضى”.

واعتبر البيان هذه الأفعال تحدياً واضحاً لمشروع القرار الدولي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي نص بالأغلبية على إدانة وتجريم الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم، كونها تحرض على الكراهية الدينية.