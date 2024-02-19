اليمن: استهداف 3 سفن وإسقاط مسيّرة بالتزامن مع الإطلاق الأوروبي الرسمي لمهمة «أسبيدس»

صنعاء- «القدس العربي»: تواصلت عمليات جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) البحرية عشية بدء عملية “أسبيدس” لتحالف الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر، فأسقطت الجماعة مسيرة أمريكية واستهدفت 3 سفن في خليج عدن جنوبي اليمن، وألحقت بإحداها أضراراً بالغة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لابين، أمس الاثنين، الاطلاق الرسمي لمهمة “أسبيدس” التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي إم تي أو)، الاثنين، إنها تلقت تقريرًا عن حادث على مسافة 100 ميل بحري شرق عدن اليمن. وذكرت أن “الربان أبلغ عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة، وفي وقت لاحق أبلغ عن وقوع انفجارين في الهواء على مسافة قريبة من السفينة” وتحدثت عن “أدلة من الشظايا والأضرار التي الحقت بالطلاء”، مؤكدة أن “السفينة والطاقم آمنون ويتجهون للميناء التالي”.

وفي الاثناء، أشارت مصادر في وزارة الشحن اليونانية لوكالة رويترز، إن واقعة أخرى حدثت، أمس، تعرضت فيها سفينة شحن ترفع علم اليونان وتملكها شركة أمريكية لهجوم بصواريخ في محاولتين منفصلتين، دون وقوع إصابات لأفراد الطاقم لكن نافذة واحدة تحطمت. وقال مصدر في الوزارة إن السفينة كانت تبحر من الأرجنتين إلى عدن محملة بالحبوب وعلى متنها طاقم مكون من 23 فردا بينهم خمسة يونانيين.

4 عمليات

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع، في بيان مساء أمس الاثنين، إنهم هاجموا سفينتين أمريكيتين في خليج عدن هما “سي تشامبيون” و”نافيس فورتونا”. وذكر سريع في بيان أن عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وفي بيان سابق، كان سريع قد أعلن “أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن “روبيمار”، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”. وذكر أنه “تم إصابة السفينة إصابة بالغة، ما أدى لتوقفها بشكل كامل، ونتيجة الاضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن” مشيرًا إلى أنهم حرصوا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان. وعاد سريع، في البيان المسائي، تأكيد أنباء كانت قد نقلتها وكالة “شينخوا” الصينية عن مصدر لم تسمه في مصلحة خفر السواحل الحكومية اليمنية بأن السفينة قد غرقت، إذ قال إنه قد بلغ “إجمالي عمليات القوات المسلحة خلال الساعات الـ24 السابقة 4 عمليات”، موضحاً أن “الأولى استهدفت سفينة بريطانية وقد أسفرت عن إغراقها بشكل كامل.

ونقلت رويترز عن شركة الأمن الخاصة بالسفينة روبيمار إن أضراراً لحقت بسفينة الشحن التي ترفع علم بليز بعد إطلاق صاروخين عليها من اليمن غير أن الطاقم تمكن من إخلائها.

وذكر متحدث باسم شركة الأمن البحري (إل.إس.إس-إس.إيه.بي.يو) أن الصاروخين أصابا مؤخرة السفينة ولم يكن على متنها أي شيء قابل للاشتعال. وأضاف المتحدث: “لسنا متأكدين (من حالة السفينة). لا يوجد أحد على متنها الآن (…) تدرس الشركتان المالكة والمشغلة خيارات لقطرها”.

كما أعلن سريع عن تمكن قواتهم “من إسقاط مسيرة أمريكية (إم كيو 9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد البلد لصالح الكيان الصهيوني”. وأكد أن “عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة”. واعتبر أن هذه العملية تأتي “انتصارًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.

وقال الحوثيون إن الطائرة التي تم اسقاطها الأحد، هي الطائرة الامريكية الخامسة التي تم اسقاطها في اليمن منذ 2015، آخرها، قبل عملية الأحد، كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال موقع قناة المسيرة التابعة للجماعة “إن إسقاط الطائرة الأمريكية العملاقة التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار، ويصل وزنها إلى 5 أطنان، وتحلق على ارتفاع 45 ألف قدم، يعكس ما وصلت إليه القوات الجوية اليمنية (التابعة للجماعة) من تطور وقدرات تمكنها من إسقاط هذا النوع من الطائرات التي ما فتئ الأمريكي بالتفاخر بقدراتها”. ولم يصدر تعليقا بريطانيا أو أمريكيا عن استهداف السفينة أو اسقاط الطائرة المسيرة.

وتبنى الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استهداف نحو 30 سفينة إسرائيلية ومتجهة إلى موانئ إسرائيل وأمريكية وبريطانية، بما فيها بارجات حربية وسفن شحن. فيما تقول مصادر أخرى إن عدد الاعتداءات التي تعرضت لها سفن تجارية وناقلات نفط في البحرين الأحمر والعربي وصل إلى 55 هجومًا منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق موقع “يمن فيوتشر”.

في سياق “التضامن مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية وحشية بدعم أمريكي، تستهدف عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تتجه إلى موانئ إسرائيلية. ومع توتر الوضع، وعقب قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بشن غارات وضربات صاروخية ضد أهداف لجماعة “أنصار الله” في العمق اليمني، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

كارثة بيئية

السفارة الامريكية لدى اليمن تحدثت، أمس الاثنين، في منشور على منصة إكس عما اسمتها “كارثة بيئية” قد تتسبب بها هجمات الحوثيين.

وقالت: “يمكن أن تتسبب الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط في كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية صافر. يجب على الحوثيين التوقف عن تعريض سبل عيش اليمنيين للخطر!”.

على صعيد عملية الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) لحماية الملاحة في البحر الأحمر؛ فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لابين، أمس الاثنين، الاطلاق الرسمي لمهمة “أسبيدس”.

ورحبت في تدوينة على منصة إكس، “بقرار إطلاق عملية “أسبيدس” للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي. وقالت: “ستضمن أوروبا حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائنا الدوليين.” وأضافت: “وبعيدًا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية”.

وكان مسؤولون أوروبيون آخرون قد تحدثوا عن العملية، موضحين ” أن “أسبيدس” لن تشارك في أي ضربات عسكرية أو أي حملة برية في اليمن، وستعمل فقط على الحماية في البحر”.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء سبأ، التي يديرها الحوثيون، إن “العدوان الأمريكي البريطانية شن، اليوم الاثنين، غارة على مدينة الحديدة”. وذكرت، أن الغارة استهدفت منطقة الجبانة بمركز المحافظة، وهي المنطقة التي سبق استهدافها من قبل المقاتلات الامريكية والبريطانية عدة مرات في الأيام القليلة الماضية.