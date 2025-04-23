اليمن.. “الحوثيون” يعلنون مهاجمة هدفين إسرائيليين بحيفا وتل أبيب 

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، مهاجمتها بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرة مسيرة هدفين إسرائيليين في مدينتي حيفا وتل أبيب.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع، في بيان: “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعيةً استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وذكر أن “الصاروخ وصل إلى هدفه”، مشيراً إلى فشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه، وفق البيان.

وأضاف أن الهجوم “أحدث حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة المستوطنين، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ”.

كما أشار إلى أنهم نفذوا أيضا “عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب بحسب التسمية إسرائيل) بطائرة مسيرة نوع يافا”.

ولفت إلى أن تلك العمليات تأتي “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعمٍ أمريكي على إخواننا في غزة”.

ولم تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعقيبا على ما جاء في بيان الجماعة اليمنية حتى الساعة 12:00 (ت.غ).

وبشكل متكرر تعلن “الحوثي” تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسنادا للفلسطينيين ونصرة لقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)