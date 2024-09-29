اليمن.. “الحوثي” تتوعد إسرائيل بمعركة طويلة “لا مجال فيها للتراجع”

اليمن: قالت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إنها ستخوض معركة طويلة مع إسرائيل “لا مجال فيها للتراجع”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة دفاع الحوثيين، عبدالله بن عامر، لموقع “26 سبتمبر” الناطق باسم الوزارة (غير معترف بها دوليا).

وقال بن عامر: “الجيش الإسرائيلي يقول إن وقت اليمن سيأتي، واليمنيون يقولون لن ننتظر حتى يحين ذلك الوقت”.

وأضاف المسؤول الحوثي “بإذن الله تعالى ستكون الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة انتصارات لا انتكاسات، وإنها معركة طويلة (ضد إسرائيل) لا مجال فيها للتراجع أو التردد”، دون تفاصيل.

والسبت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد أن “وقت الحوثيين سيأتي لكن التركيز الآن على مواصلة الهجوم على حزب الله”.

واغتالت إسرائيل مؤخرا عدة قادة بارزين “في حزب الله”، أبرزهم الأمين العام حسن نصر الله، الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اغتياله في غارة شنتها مقاتلات تابعة له من طراز “إف 35” الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر حتى مساء السبت عن 816 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2507 مصابين، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ينفذ الحوثيون عمليات مختلفة باستهداف إسرائيل بصواريخ ومسيرات، إلى جانب عمليات استهداف سفن في البحر الأحمر وبحر العرب وسعتها خلال الأشهر الماضية لتشمل كافة السفن التي تخترق قرار “حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”، وفق بيانات مختلفة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)