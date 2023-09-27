اليمن: العليمي يوجّه بمعالجة قضية الكاتب عادل الشجاع بالتنسيق مع السلطات المصرية

عدن– “القدس العربي”:

وجّهَ رئيسُ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الحكومة بالتواصل مع السلطات المصرية، بشأن قضية الكاتب اليمني عادل الشجاع، ووضع المعالجات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، نقلاً عن مصدر رئاسي، أن الرئيس العليمي “تابع باهتمام الجدل المثار بشأن إجراءات ترحيل الشجاع، التي تمت بموجب القوانين المصرية”، نافياً أن يكون للجانب الحكومي أي تدخل في ما اتخذته السلطات المصرية من قرار الترحيل، الذي أثار انتقادات واسعة.

وحسب المصدر، فقد تضمنت التوجيهات احترام القوانين المصرية ومراعاة ظروف الحرب الاستثنائية في الاتصالات مع الأشقاء المصريين “بما في ذلك تلبية طلب الدكتور عادل الشجاع الانتقال إلى دولة ثالثة”.

وكان إعلاميون وحقوقيون وناشطون، بمن فيهم زوجة الكاتب الشجاع، اتهموا مسؤولين حكوميين بالوقوف وراء قرار الترحيل.

وحمّلت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان، أمس الثلاثاء، الحكومة كامل المسؤولية عمّا يتعرض له الكاتب عادل الشجاع.

الشجاع قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وكاتب معروف بانتقاداته للحكومة وقوات التحالف.

واعتقل الأمن المصري، في 18 سبتمبر/ أيلول، الشجاع، واقتادوه من شقّته في القاهرة إلى قسم شرطة، وتمت إحالته للنيابة، ومن ثم تمّ اتخاذ قرار ترحيله إلى عدن، وهو ما رفضته عائلته، باعتبار ذلك يشكل تهديدًا لحياته.