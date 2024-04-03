اليمن: الهلال الأحمر القطري ينتهي من إنشاء 83 وحدة سكنية للأسر المتضررة بتكلفة 418 ألف دولار أمريكي

صنعاء – «القدس العربي»: قال بيان نشره موقع “رايلف ويب” التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن مكتب تمثيل الهلال الأحمر القطري في اليمن انتهى من إنشاء 83 وحدة سكنية بمساحة 24 م3 وغرفتين وصالة، وذلك ضمن مشروع إيواء الأسر المتضررة من الكارثة في تعز، بتكلفة قدرها 418,424 دولارًا أمريكيًا (1,525,155 ريالًا قطريًا).

وحسب البيان، “يهدف المشروع إلى تشجيع النازحين على العودة إلى قراهم الأصلية، من خلال توفير ملاجئ آمنة ومناسبة تضمن الحماية من الظروف المناخية القاسية في الشتاء والصيف”.

وأشاد عادل مشمر، مدير مديرية المعافر، بالمشروع ووصفه بأنه “خطوة حيوية لمساعدة النازحين وضحايا الحرب على الاستقرار في ديارهم”.

وأضاف: “إنه تتويج للجهود التي تبذلها السلطة المحلية والوحدة التنفيذية مع الشركاء في المجال الإنساني. وأود أن أشكر الهلال الأحمر القطري على هذا التدخل الإنساني، وأتمنى أن يولي الشركاء المزيد من الاهتمام بهذا القطاع”.

وقال أحمد حسن الشراجي، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن: “لقد أنجز الهلال الأحمر القطري خلال العامين الماضيين العديد من المشاريع الإيوائية. وشمل ذلك بناء 105 و85 وحدة سكنية للمتضررين والفقراء في حضرموت وريمة على التوالي”.

وأضاف: “بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قمنا بتنفيذ أنشطة إيواء متعددة، بما في ذلك بناء 350 مأوى مؤقتًا للنازحين في مقبنة، وصيانة وتجديد 106 منازل تضررت من الحرب في المظفر، وصيانة وإعادة تأهيل 360 مأوى مؤقتًا في أربعة مخيمات في مأرب الوادي، وتجديد 80 مأوى في الحالي (قيد التنفيذ)”.

وقد تم اختيار مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن ضمن أفضل مقدمي خدمات الإيواء في البلاد، بحسب تقرير مجموعة الإيواء الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حول شركاء العمل الإنساني خلال النصف الأول من عام 2022.